Захарова высмеяла предложение Великобритании возобновить контакты с РФ

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова отреагировала на инициативу британского министра обороны Веса Стритинга о создании новых каналов связи между Лондоном и Москвой.

Она заявила, что британский министр может напрямую обратиться в российское Минобороны, где якобы готовы ответить на звонок.

Также Захарова обвинила Лондон в прекращении предыдущих контактов в 2024 году и назвала предложение Стритинга проявлением некомпетентности.

В Великобритании задержали 41-летнего военнослужащего армии США. Его подозревают в правонарушениях, связанных со шпионажем в пользу России. Мужчину задержали недалеко от города Глостер, а сейчас он находится под стражей в полицейском участке Лондона.

Великобритания и страны Северной Европы договорились усилить военно-морское сотрудничество для сдерживания России, в частности для противодействия её подводным лодкам.

Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг призвал европейские страны с осторожностью относиться к словам Владимира Путина о том, что Россия не собирается нападать на Европу. Он напомнил, что российская армия уже ведет войну на европейском континенте — против Украины. Во время встречи в Брюсселе Стритинг также подчеркнул необходимость более тесного сотрудничества между Великобританией и ЕС в сфере обороны.

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