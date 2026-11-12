Праздник 12 ноября 2026 года — Международный день эргономики

12 ноября отмечается Международный день эргономики — день, посвящённый науке о взаимодействии человека с рабочей средой, оборудованием и технологиями. Эргономика помогает сделать работу более комфортной, безопасной и эффективной, учитывая физические и психологические потребности человека.

Этот праздник напоминает о важности правильной организации рабочего места, удобной мебели, надлежащего освещения и регулярных перерывов. Эргономические принципы актуальны не только в офисах и на производстве, но и дома, в учебных заведениях и повседневной жизни.

Важно: 12 ноября отмечается в некоторых календарях как День эргономики, однако ООН не включает его в официальный перечень международных дней. Поэтому правильнее называть его тематическим или неофициальным международным днём, а не праздником, установленным ООН.

Что такое эргономика и почему она важна

Эргономика — это научная дисциплина, которая изучает взаимодействие человека с различными элементами системы и помогает адаптировать рабочие процессы, инструменты и окружающую среду к возможностям и потребностям человека.

Название происходит от греческих слов ergon — «работа» и nomos — «закон». То есть эргономику можно рассматривать как науку об организации труда с учётом человеческих особенностей.

Её главная цель — не заставлять человека приспосабливаться к неудобному оборудованию или условиям, а создавать такие системы, в которых работа будет безопаснее и продуктивнее. Эргономические решения применяются при проектировании мебели, автомобилей, компьютерной техники, производственного оборудования, общественных пространств и цифровых интерфейсов.

История развития эргономики

Идеи эргономики начали формироваться задолго до появления этой науки как отдельной дисциплины. Люди всегда стремились совершенствовать орудия труда, обустраивать жилье и создавать более удобные условия для выполнения повседневных задач.

Термин «эргономика» одним из первых использовал польский учёный Войцех Ястшембовский в 1857 году. Он применил его в работе, посвящённой науке о труде. Позже, в 1949 году, британский психолог Кеннет Мюррелл предложил использовать этот термин для обозначения отдельной научной дисциплины.

В 1959 году была создана Международная ассоциация эргономики (International Ergonomics Association, IEA), объединившая профессиональные общества из разных стран. Организация способствует развитию исследований, распространению знаний и внедрению эргономических принципов в различных сферах деятельности.

Основные направления эргономики

Эргономика охватывает различные аспекты взаимодействия человека с рабочей средой. Специалисты обычно выделяют три основных направления:

Физическая эргономика — изучает положение тела, движения, физическую нагрузку, повторяющиеся действия и обустройство рабочего места. Её принципы помогают снизить риск болей в спине, шее и суставах.

Когнитивная эргономика — касается мыслительных процессов, внимания, памяти, восприятия информации и принятия решений. Она важна при создании программ, интерфейсов и систем управления.

Организационная эргономика — охватывает организацию рабочих процессов, графиков, командного взаимодействия и распределения задач. Её цель — сделать работу эффективной и удобной для сотрудников.

Как обустроить эргономичное рабочее место

Правильная организация рабочего пространства важна для людей, которые много времени проводят за компьютером. Неудобное кресло, неправильная высота монитора и недостаточное освещение могут вызывать усталость и дискомфорт.

Чтобы сделать рабочее место более комфортным, стоит следовать нескольким простым рекомендациям:

Отрегулируйте высоту кресла. Стопы должны полностью стоять на полу, а колени — находиться примерно под прямым углом. Правильно расположите монитор. Экран должен находиться напротив глаз, примерно на расстоянии вытянутой руки. Его верхний край желательно разместить на уровне глаз или чуть ниже. Следите за положением рук. Во время работы клавиатура и мышь должны быть расположены так, чтобы плечи оставались расслабленными, а запястья — в естественном положении. Позаботьтесь об освещении. Рабочее место должно быть достаточно освещенным, а свет не должен создавать бликов на мониторе. Делайте регулярные перерывы. Стоит периодически вставать, менять положение тела, разминаться и давать глазам отдохнуть. Организуйте пространство. Чаще всего используемые вещи размещайте рядом, чтобы не приходилось постоянно наклоняться или тянуться за ними.

Эти рекомендации помогают снизить физическую нагрузку и сделать длительную работу за компьютером более комфортной.

Как отметить Международный день эргономики 12 ноября

12 ноября можно уделить внимание своему рабочему месту и проверить, насколько оно соответствует потребностям организма. Например, отрегулировать кресло, изменить положение монитора, убрать лишние вещи со стола или организовать более удобное освещение.

На предприятиях и в офисах этот день можно использовать для проведения тематических лекций, консультаций со специалистами по охране труда и проверки рабочих мест. Также полезно напомнить коллегам о необходимости перерывов и правильной организации труда.

Международный день эргономики напоминает, что комфортная среда — это не роскошь, а важное условие здоровой и продуктивной деятельности. Даже небольшие изменения в организации пространства могут сделать повседневную работу более удобной и безопасной.

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