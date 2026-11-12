Свято 12 листопада 2026 — Міжнародний день ергономіки

12 листопада відзначають Міжнародний день ергономіки — дату, присвячену науці про взаємодію людини з робочим середовищем, обладнанням і технологіями. Ергономіка допомагає зробити роботу комфортнішою, безпечнішою та ефективнішою, враховуючи фізичні й психологічні потреби людини.

Це свято нагадує про важливість правильного облаштування робочого місця, зручних меблів, належного освітлення та регулярних перерв. Ергономічні принципи актуальні не лише в офісах і на виробництві, а й удома, у навчальних закладах та повсякденному житті.

Важливо: 12 листопада згадується в окремих календарях як День ергономіки, однак ООН не включає його до офіційного переліку міжнародних днів. Тому коректніше називати його тематичним або неофіційним міжнародним днем, а не святом, установленим ООН.

Що таке ергономіка та чому вона важлива

Ергономіка — це наукова дисципліна, яка вивчає взаємодію людини з різними елементами системи та допомагає пристосовувати робочі процеси, інструменти й середовище до можливостей і потреб людини.

Назва походить від грецьких слів ergon — «робота» та nomos — «закон». Тобто ергономіку можна розглядати як науку про організацію праці з урахуванням людських особливостей.

Її головна мета — не змушувати людину пристосовуватися до незручного обладнання чи умов, а створювати такі системи, у яких робота буде безпечнішою та продуктивнішою. Ергономічні рішення застосовують під час проєктування меблів, автомобілів, комп’ютерної техніки, виробничого обладнання, громадських просторів і цифрових інтерфейсів.

Історія розвитку ергономіки

Ідеї ергономіки почали формуватися задовго до появи цієї науки як окремої дисципліни. Люди завжди намагалися вдосконалювати знаряддя праці, облаштовувати житло та створювати зручніші умови для виконання повсякденних завдань.

Термін «ергономіка» одним із перших використав польський учений Войцех Ястшембовський у 1857 році. Він застосував його у праці, присвяченій науці про працю. Пізніше, у 1949 році, британський психолог Кеннет Мюррелл запропонував використовувати цей термін для позначення окремої наукової дисципліни.

У 1959 році створили Міжнародну асоціацію ергономіки (International Ergonomics Association, IEA), яка об’єднала професійні товариства з різних країн. Організація сприяє розвитку досліджень, поширенню знань і впровадженню ергономічних принципів у різних сферах діяльності.

Основні напрями ергономіки

Ергономіка охоплює різні аспекти взаємодії людини з робочим середовищем. Фахівці зазвичай виокремлюють три основні напрями:

Фізична ергономіка — вивчає положення тіла, рухи, фізичне навантаження, повторювані дії та облаштування робочого місця. Її принципи допомагають зменшувати ризик болю в спині, шиї та суглобах.

Когнітивна ергономіка — стосується розумових процесів, уваги, пам’яті, сприйняття інформації та прийняття рішень. Вона важлива під час створення програм, інтерфейсів і систем керування.

Організаційна ергономіка — охоплює організацію робочих процесів, графіків, командної взаємодії та розподілу завдань. Її мета — зробити роботу ефективною та зручною для працівників.

Як облаштувати ергономічне робоче місце

Правильна організація робочого простору важлива для людей, які багато часу проводять за комп’ютером. Незручне крісло, неправильна висота монітора та недостатнє освітлення можуть спричиняти втому й дискомфорт.

Щоб зробити робоче місце комфортнішим, варто дотримуватися кількох простих рекомендацій:

Відрегулюйте висоту крісла. Стопи мають повністю стояти на підлозі, а коліна — бути приблизно під прямим кутом. Правильно розташуйте монітор. Екран має бути навпроти очей, приблизно на відстані витягнутої руки. Його верхній край бажано розмістити на рівні очей або трохи нижче. Слідкуйте за положенням рук. Під час роботи клавіатура та миша мають бути розташовані так, щоб плечі залишалися розслабленими, а зап’ястя — у природному положенні. Подбайте про освітлення. Робоче місце повинно бути достатньо освітленим, а світло не має створювати відблисків на моніторі. Робіть регулярні перерви. Варто періодично вставати, змінювати положення тіла, розминатися та давати очам відпочити. Організуйте простір. Найчастіше використовувані речі розміщуйте поруч, щоб не доводилося постійно нахилятися або тягнутися за ними.

Ці рекомендації допомагають зменшити фізичне навантаження та зробити тривалу роботу за комп’ютером комфортнішою.

Як відзначити Міжнародний день ергономіки 12 листопада

12 листопада можна присвятити увагу власному робочому простору та перевірити, наскільки він відповідає потребам організму. Наприклад, відрегулювати крісло, змінити положення монітора, прибрати зайві речі зі столу або організувати зручніше освітлення.

На підприємствах і в офісах цей день можна використати для проведення тематичних лекцій, консультацій із фахівцями з охорони праці та перевірки робочих місць. Також корисно нагадати колегам про необхідність перерв і правильну організацію праці.

Міжнародний день ергономіки нагадує, що комфортне середовище — це не розкіш, а важлива умова здорової та продуктивної діяльності. Навіть невеликі зміни в організації простору можуть зробити щоденну роботу зручнішою та безпечнішою.

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