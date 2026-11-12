2026年11月12日——国际人体工学日

11月12日是国际人体工学日——这一天旨在纪念研究人类与工作环境、设备及技术之间相互作用的科学。 人体工学通过考虑人的生理和心理需求，有助于让工作变得更加舒适、安全和高效。

这一节日提醒人们，合理布置工作场所、选用舒适的家具、确保适当的照明以及定期休息都至关重要。人体工学原则不仅适用于办公室和生产车间，也适用于家庭、教育机构以及日常生活。

重要提示：11月12日在某些日历中被标注为人体工学日，但联合国并未将其列入官方国际纪念日名单。因此，将其称为主题性或非官方国际日更为准确，而非联合国设立的纪念日。

什么是人体工学以及它为何重要

人体工学是一门研究人类与系统中各种元素之间相互作用的科学学科，旨在帮助将工作流程、工具和环境适应人类的能力与需求。

该名称源自希腊语“ergon”（意为“工作”）和“nomos”（意为“法则”）。也就是说，人体工学可以被视为一门在考虑人类特性的基础上组织劳动的科学。

其主要目标并非强迫人去适应不舒适的设备或环境，而是构建能够让工作更安全、更高效的系统。 人体工学解决方案被广泛应用于家具、汽车、计算机设备、生产设备、公共空间及数字界面的设计中。

人体工程学的发展历程

人体工程学的理念早在该学科作为独立学科出现之前就已开始形成。人们一直致力于改进劳动工具、改善居住环境，并为完成日常任务创造更舒适的条件。

“人体工学”这一术语最早由波兰科学家沃伊切赫·亚斯特舍姆博夫斯基于1857年使用。他在一篇关于劳动科学的著作中首次使用了该术语。 后来，在1949年，英国心理学家肯尼思·穆雷尔提议将该术语用于指代一门独立的科学学科。

1959年，国际人体工学协会（International Ergonomics Association, IEA）成立，该协会汇集了来自不同国家的专业学会。 该组织致力于促进研究发展、传播知识，并在各个活动领域中推行人体工学原则。

人体工程学的主要方向

人体工学涵盖了人类与工作环境互动的各个方面。专家通常将其划分为三大主要方向：

物理人体工学——研究身体姿势、动作、体力负荷、重复性动作以及工作场所的布局。其原则有助于降低背部、颈部和关节疼痛的风险。

认知人体工学——涉及思维过程、注意力、记忆、信息感知及决策。它在软件程序、用户界面和控制系统设计中至关重要。

组织人体工学——涵盖工作流程、时间表、团队协作及任务分配的组织安排。其目标是使工作对员工而言既高效又舒适。

如何打造符合人体工学的工作场所

对于长时间面对电脑工作的人来说，合理规划工作空间至关重要。不舒适的椅子、显示器高度不合适以及照明不足都可能导致疲劳和不适。

为了让工作环境更加舒适，建议遵循以下几个简单建议：

调节座椅高度。双脚应完全平放在地面上，膝盖应呈近乎直角。 正确放置显示器。屏幕应位于视线正前方，距离约为一臂之遥。其上边缘最好与眼睛齐平或略低一些。 注意手臂的姿势。工作时，键盘和鼠标应放置在使肩膀保持放松、手腕处于自然位置的位置。 注意照明。工作区域应光线充足，且光线不应在显示器上产生反光。 定期休息。应不时起身，调整身体姿势，做些伸展运动，并让眼睛得到休息。 合理规划空间。将最常用的物品放在手边，以免需要不断弯腰或伸手去拿。

这些建议有助于减轻身体负担，让长时间使用电脑的工作更加舒适。

如何庆祝11月12日的国际人体工学日

11月12日，不妨关注一下自己的工作空间，检查它是否符合身体的需求。例如，调整座椅、改变显示器位置、清理桌面上的杂物，或者优化照明环境。

在企业和办公室中，可以利用这一天举办主题讲座、咨询职业健康安全专家以及检查工作场所。此外，提醒同事注意休息的必要性以及合理安排工作也很有帮助。

国际人体工学日提醒我们，舒适的环境并非奢侈，而是健康高效工作的必要条件。即使是在空间布局上做出微小的调整，也能让日常工作变得更加舒适和安全。

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