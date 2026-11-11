Сын Трампа хочет поставлять боевых роботов израильской армии — FT

Американский стартап Foundation Future Industries, среди инвесторов и стратегических советников которого числится сын президента США Эрик Трамп, ведет переговоры с Армией обороны Израиля о поставках человекоподобных роботов. Их могут задействовать для патрулирования туннелей ХАМАС под сектором Газа, а в перспективе — и для боевых операций.

Речь идет о возможной поставке партии роботов Phantom численностью до 1000 единиц.

Соучредитель и президент компании, бывший морской пехотинец Майк Леблан рассказал, что в сентябре провел предварительные встречи с израильскими военными и осмотрел туннели совместно с роботом Phantom MK1. По его словам, переговоры ведутся непосредственно с начальником Генерального штаба ЦАХАЛ.

Леблан пояснил, что автономные роботы компании умеют обнаруживать растяжки и обезвреживать мины-ловушки, однако «самой благородной» их задачей он считает участие в боевых действиях.

Foundation и приобретённая ею компания получили от американских военных более $70 млн, в частности по ключевому контракту, заключённому уже после того, как сын президента присоединился к стартапу. Сенатор Элизабет Уоррен назвала это «коррупцией на глазах у всех». Представитель Эрика Трампа отрицает, что сын президента принимал участие в получении государственных контрактов.

Источник: Financial Times.

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Напомним, что Эрик Трамп обвинил крупные банки США в противодействии криптовалютам.

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