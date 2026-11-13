Эстония создаст систему воздушной тревоги по украинскому образцу

Эстония планирует в течение шести месяцев разработать систему оповещения об угрозах с воздуха, опираясь на украинский опыт.

Новый сервис будет отправлять жителям предупреждения об опасности и позволит отслеживать движение беспилотников над территорией страны.

О планах сообщил министр обороны Эстонии Мартин Герем. Точная дата запуска и полный перечень функций пока не объявлены.

Источник: ERR

Эстонская полиция безопасности (KAPO) выдворила из страны гражданина России Леонида Карабешкина из-за предполагаемых контактов с российскими спецслужбами. Ему также запретили въезд в Шенгенскую зону.

Напомним, в Эстонии построят около 150 бункеров на границе с РФ.

Тем временем Эстония перебрасывает войска на восток страны.

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