Estonia stworzy system alarmów powietrznych wzorowany na ukraińskim modelu
Estonia planuje w ciągu sześciu miesięcy opracować system ostrzegania przed zagrożeniami z powietrza, opierając się na doświadczeniach Ukrainy.
Nowa usługa będzie wysyłać mieszkańcom ostrzeżenia o zagrożeniach oraz umożliwi śledzenie ruchu dronów nad terytorium kraju.
O planach poinformował minister obrony Estonii Martin Gereem. Dokładna data uruchomienia oraz pełna lista funkcji nie zostały jeszcze ogłoszone.
Źródło: ERR
Estońska policja bezpieczeństwa (KAPO) wydaliła z kraju obywatela Rosji Leonida Karabieszkina z powodu prawdopodobnych kontaktów z rosyjskimi służbami specjalnymi. Zakazano mu również wjazdu do strefy Schengen.
Przypomnijmy, że w Estonii powstanie około 150 bunkrów na granicy z Rosją.
Tymczasem Estonia przesyła wojska na wschód kraju.