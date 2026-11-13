Estonia stworzy system alarmów powietrznych wzorowany na ukraińskim modelu

Estonia planuje w ciągu sześciu miesięcy opracować system ostrzegania przed zagrożeniami z powietrza, opierając się na doświadczeniach Ukrainy.

Nowa usługa będzie wysyłać mieszkańcom ostrzeżenia o zagrożeniach oraz umożliwi śledzenie ruchu dronów nad terytorium kraju.

O planach poinformował minister obrony Estonii Martin Gereem. Dokładna data uruchomienia oraz pełna lista funkcji nie zostały jeszcze ogłoszone.

Źródło: ERR

Estońska policja bezpieczeństwa (KAPO) wydaliła z kraju obywatela Rosji Leonida Karabieszkina z powodu prawdopodobnych kontaktów z rosyjskimi służbami specjalnymi. Zakazano mu również wjazdu do strefy Schengen.

Przypomnijmy, że w Estonii powstanie około 150 bunkrów na granicy z Rosją.

Tymczasem Estonia przesyła wojska na wschód kraju.

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