Tusk wstrzymał finansowanie zakupów broni z USA dla Ukrainy

Polska nie może obecnie wpłacać środków do funduszu PURL, za pośrednictwem którego rządy europejskie finansują zakup amerykańskiego uzbrojenia dla Ukrainy. Decyzja ta wynika z kilku przyczyn – poinformował 13 listopada premier Polski Donald Tusk.



Według słów Tuska poinformował on sekretarza generalnego NATO Marka Rutte o wstrzymaniu finansowania ze strony Polski.

„Poinformowałem sekretarza generalnego NATO Marka Rütte, że na razie nie będziemy wpłacać środków na program PURL – europejskie fundusze na amerykańską broń dla Ukrainy. Na tym etapie nie przeznaczymy dodatkowych środków na ten projekt PURL, czyli na europejskie pieniądze na zakup amerykańskiej broni dla Ukrainy. Ponieważ wydajemy bardzo dużo na własne uzbrojenie, pomagaliśmy i nadal pomagamy Ukrainie naprawdę na bardzo dużą skalę” – powiedział.

Tusk zaznaczył, że Polska ma wysoki deficyt budżetowy i ponosi znaczne wydatki na obronność.

„Dlatego poinformowałem, że z punktu widzenia możliwości finansowych Polska z pewnością nie przeznaczy dodatkowych środków, ponieważ mamy własne wydatki związane z bezpieczeństwem, a są one jednymi z najwyższych w Europie” — zauważył polityk.

Informację tę przekazuje serwis Kancelaria Premiera.

Przypomnijmy, że 12 listopada w NATO potwierdzono, iż mechanizm wsparcia Ukrainy poprzez PURL nadal funkcjonuje, pomimo oświadczeń Trumpa.