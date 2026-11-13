图斯克暂停了对美国向乌克兰出售武器的资金支持

波兰目前无法向PURL基金注资，该基金是欧洲各国政府用于资助向乌克兰采购美国武器的渠道。波兰总理唐纳德·图斯克于11月13日表示，作出这一决定有几个原因。

图斯克

表示，他已向北约秘书长马克·吕特通报了波兰暂停提供资金一事。

“我已告知北约秘书长马克·吕特，目前我们暂不向PURL计划——即用于为乌克兰采购美国武器的欧洲资金——提供拨款。 现阶段，我们不会为PURL项目——即用欧洲资金为乌克兰采购美国武器——拨付额外资金。 因为我们在本国军备上的开支已经非常巨大，我们过去曾向乌克兰提供过援助，现在也仍在以非常大规模的方式继续提供援助，”他表示。

图斯克指出，波兰面临严重的预算赤字，且国防开支巨大。

“因此，我已明确表示，从财政能力来看，波兰肯定不会拨付额外资金，因为我们自身在安全方面的开支就相当高，且位居欧洲前列，”这位政治家指出。

据《总理办公室》报道。

需要指出的是，11月12日，北约方面证实，尽管特朗普发表了相关言论，但通过PURL机制支持乌克兰的机制仍在继续运作。