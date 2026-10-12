Попри заяви Трампа, постачання зброї Україні через PURL продовжується

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Постачання американської зброї та боєприпасів Україні через механізм PURL (Prioritised Ukraine Requirements List) триває. Про це повідомляють на тлі заяв президента США Дональда Трампа, який закликав Київ припинити удари по російських нафтопереробних заводах, а також інформації про можливе призупинення роботи PURL для тиску на Україну.

У НАТО підтвердили, що механізм підтримки України через PURL продовжує працювати, незважаючи на заяви Трампа.

"Підтримка України через PURL продовжує надходити", – заявив посадовець НАТО.

Він не надав жодної іншої інформації щодо довго- та середньострокових планів механізму PURL.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявив посадовець НАТО, який говорив на умовах анонімності через делікатний характер питання.

Міноборони виступило за збереження максимального бронювання працівників ОПК.

Нагадаємо, Україна створює багаторівневу оборону проти реактивних дронів.

Міноборони України збільшило закупівлі дронів на 300% порівняно з 2025 роком.

Нагадаємо, вночі російські окупанти уперше атакували реактивним дроном Львів.

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