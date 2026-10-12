Несмотря на заявления Трампа, поставки оружия Украине через PURL продолжаются

Поставки американского оружия и боеприпасов в Украину через механизм PURL (Prioritised Ukraine Requirements List) продолжаются. Об этом сообщается на фоне заявлений президента США Дональда Трампа, который призвал Киев прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, а также информации о возможной приостановке работы PURL с целью оказания давления на Украину.

В НАТО подтвердили, что механизм поддержки Украины через PURL продолжает работать, несмотря на заявления Трампа.

«Поддержка Украины через PURL продолжает поступать», — заявил представитель НАТО.

Он не предоставил никакой другой информации относительно долгосрочных и среднесрочных планов механизма PURL.

Об этом, как сообщает корреспондент «Европейской правды» из Брюсселя, заявил представитель НАТО, который высказался на условиях анонимности из-за деликатного характера вопроса.

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