Несмотря на заявления Трампа, поставки оружия Украине через PURL продолжаются
Поставки американского оружия и боеприпасов в Украину через механизм PURL (Prioritised Ukraine Requirements List) продолжаются. Об этом сообщается на фоне заявлений президента США Дональда Трампа, который призвал Киев прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, а также информации о возможной приостановке работы PURL с целью оказания давления на Украину.
В НАТО подтвердили, что механизм поддержки Украины через PURL продолжает работать, несмотря на заявления Трампа.
«Поддержка Украины через PURL продолжает поступать», — заявил представитель НАТО.
Он не предоставил никакой другой информации относительно долгосрочных и среднесрочных планов механизма PURL.
Об этом, как сообщает корреспондент «Европейской правды» из Брюсселя, заявил представитель НАТО, который высказался на условиях анонимности из-за деликатного характера вопроса.
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