Вночі російські окупанти уперше атакували реактивним дроном Львів

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Вранці 10 жовтня російські війська атакували безпілотниками західні регіони України. У Львові та Івано-Франківську було чутно вибухи, сили протиповітряної оборони відбивали повітряну атаку.



У Львові ворожий дрон рухався у напрямку міста, і невдовзі пролунали вибухи. Майже одночасно протиповітряна оборона почала відбивати атаку дронів в Івано-Франківську.

За даними ОВА, ППО знищила ворожий безпілотник поблизу Львова. Дрон вранці залетів у повітряний простір області. Попередньо, без жертв, постраждалих і руйнувань.

Про це повідомили міський голова Львова Андрій Садовий та міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

Нагадаємо, що на Вінниччині під час повітряної тривоги 9 жовтня пролунав вибух. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попередили про рух реактивного безпілотника з Одещини в напрямку області. Інформації про постраждалих і руйнування наразі немає.

Увечері 9 жовтня війська рф двічі атакували склади логістичної компанії Нова пошта у Дніпровському районі на Дніпропетровщині.

Увечері 9 жовтня в Івано-Франківську двічі чули вибухи під час російської атаки безпілотників. Перед цим Повітряні сили попередили про рух реактивного БпЛА над містом.

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