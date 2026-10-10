W nocy rosyjscy okupanci po raz pierwszy zaatakowali Lwów za pomocą drona odrzutowego

Rankiem 10 października rosyjskie wojska zaatakowały zachodnie regiony Ukrainy przy użyciu dronów. We Lwowie i Iwano-Frankiwsku słychać było wybuchy, a siły obrony przeciwlotniczej odpierały atak z powietrza.



We Lwowie wrogi dron zbliżał się w kierunku miasta, a wkrótce potem rozległy się wybuchy. Niemal w tym samym czasie obrona przeciwlotnicza rozpoczęła odpieranie ataku dronów w Iwano-Frankiwsku.

Według danych Obwodnej Administracji Wojskowej obrona przeciwlotnicza zniszczyła wrogiego drona w pobliżu Lwowa. Dron wkroczył rano w przestrzeń powietrzną obwodu. Wstępnie nie odnotowano ofiar, rannych ani zniszczeń.

Informację tę przekazali burmistrz Lwowa Andrij Sadowyj oraz burmistrz Iwano-Frankiwska Rusłan Marcinkiw.

Przypomnijmy, że w obwodzie winnickim podczas alarmu powietrznego 9 października rozległ się wybuch. Wcześniej Siły Powietrzne Sił Zbrojnych Ukrainy ostrzegły o przemieszczaniu się bezzałogowego statku powietrznego z obwodu odeskiego w kierunku tego obwodu. Na razie nie ma informacji o ofiarach ani zniszczeniach.

Wieczorem 9 października wojska Rosji dwukrotnie zaatakowały magazyny firmy logistycznej „Nova Poshta” w rejonie Dnieprowskim w obwodzie dniepropetrowskim.

Wieczorem 9 października w Iwano-Frankiwsku dwukrotnie słyszano wybuchy podczas rosyjskiego ataku dronów. Wcześniej Siły Powietrzne ostrzegły o przemieszczaniu się drona odrzutowego nad miastem.

Czytaj nas na