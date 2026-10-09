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Відео: рф атакувала дронами Нову пошту на Дніпропетровщині

UA NEWS 09 Жовтня 2026 21:45
Відео: рф атакувала дронами Нову пошту на Дніпропетровщині
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Увечері 9 жовтня війська рф двічі атакували склади логістичної компанії Нова пошта у Дніпровському районі на Дніпропетровщині. 

Внаслідок ворожих ударів на цивільному об'єкті виникла пожежа. Начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа оприлюднив відео з місця події та повідомив, що наразі інформація про постраждалих не надходила, а екстрені служби ліквідовують наслідки обстрілу.

Джерело: начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа у Telegram.

Увечері 9 жовтня в Івано-Франківську двічі чули вибухи під час російської атаки безпілотників. Перед цим Повітряні сили попередили про рух реактивного БпЛА над містом

У Києві обстрілом рф пошкоджено логістичний центр видавництва «Ранок».

У Росії цинічно назвали масовану атаку по Україні ударом возмєздія.

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