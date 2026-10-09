Відео: рф атакувала дронами Нову пошту на Дніпропетровщині
Увечері 9 жовтня війська рф двічі атакували склади логістичної компанії Нова пошта у Дніпровському районі на Дніпропетровщині.
Внаслідок ворожих ударів на цивільному об'єкті виникла пожежа. Начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа оприлюднив відео з місця події та повідомив, що наразі інформація про постраждалих не надходила, а екстрені служби ліквідовують наслідки обстрілу.
Джерело: начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа у Telegram.
Увечері 9 жовтня в Івано-Франківську двічі чули вибухи під час російської атаки безпілотників. Перед цим Повітряні сили попередили про рух реактивного БпЛА над містом.
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