Більшість іноземних компонентів нової російської Герані-5 виготовлена у США, — ГУР України

0:00 / 0:00

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило інформацію про складові та електронні компоненти іноземного виробництва, які використовуються в новій модифікації російського безпілотника «Герань-5» — К5-К.

На початку осені 2026 року російські війська почали застосовувати для ударів по українських містах нову модифікацію БпЛА «Герань-5». За аеродинамічною схемою та тактико-технічними характеристиками цей апарат уже можна класифікувати як малогабаритну крилату ракету.

Фахівці ГУР дослідили один зі зразків, застосованих противником. З певних причин він майже неушкодженим приземлився посеред українського поля, що дало змогу детально вивчити його конструкцію та обладнання.

Планер «Герань-5» К5-К, як і попередня версія безпілотника, побудований за нормальною аеродинамічною схемою. Несуче крило прямої стріловидності розміщене за схемою верхньоплана, а хвостове оперення має одне кільце з нерухомими стабілізаторами та рулем напрямку.

Нова модифікація має менші габарити порівняно зі звичайною «Герань-5»:

довжина К5-К становить 4 метри проти 6,5 метра у попередньої версії;

розмах крил — 3 метри проти 3,2 метра.

Також російські розробники вдосконалили аеродинамічні характеристики фюзеляжу, щоб збільшити швидкість і висоту польоту апарата.

Зокрема, верхня межа висоти польоту зросла з 5 до 6 кілометрів, а крейсерська швидкість перевищує 450 км/год. Під час окремих маневрів максимальна швидкість може сягати 1000 км/год.

Водночас дальність польоту залишилася на рівні 1000 кілометрів, а маса бойової частини — 90 кілограмів.

У зразку, який дослідили українські фахівці, встановили термобаричну бойову частину ТББЧ-90.

За даними ГУР, авіоніка К5-К ідентична обладнанню останніх версій іншого російського реактивного безпілотника — «Герань-4 Сікер».

Серед виявлених компонентів:

польотний контролер;

інерціальна навігаційна система SADRA seeker із модулем МОХ;

локалізована копія 16-елементної CRP-антени Harxon GI-006;

трекер;

mesh-модем та інше обладнання.

Крім того, досліджений зразок був оснащений блоком нової оптико-електронної кореляційної системи «Сусанін», яку ГУР раніше виявляло в безпілотнику «Герань-4».

Ця система порівнює зображення, отримані з оптичного датчика, з еталонними знімками, завантаженими в пам'ять мікрокомп'ютера. Завдяки цьому забезпечується відповідність маршруту ракети або безпілотника заданій траєкторії — від точки запуску до місця прицілювання.

У дослідженій модифікації К5-К замість оптичних датчиків до системи «Сусанін» під'єднали камеру подвійного діапазону.

Блок, який відповідає за обробку інформації з камери та її порівняння з еталонним зображенням, являє собою мікрокомп'ютер Coke Pi — китайський аналог Raspberry Pi. Він розміщений у пластиковому корпусі з відповідним маркуванням.

Подібний блок раніше виявили й у БпЛА «Гербера-2». Однак там він мав іншу назву — «Сосиска» — та інше призначення: захоплення і відстеження перехоплювачів.

Як силову установку росіяни використовують турбореактивний двигун ТРД-200, який збирають в Алабузі з китайських комплектуючих.

Під час дослідження К5-К українські фахівці виявили 93 електронні компоненти іноземного виробництва.

Найбільше серед них продукції американських виробників — 52 компоненти. Ще по 10 компонентів походять із Китаю та Швейцарії.

У ГУР зазначають, що Росія продовжує намагатися приховувати маркування використаної електронної компонентної бази. Зокрема, це стосується цифрових сигнальних процесорів DSP виробництва Texas Instruments та інерціальних модулів Murata.

У розвідці наголосили, що виявлені компоненти свідчать про залежність російського військово-промислового комплексу від іноземних постачань.

«Такі дії рф свідчать, що санкції працюють і створюють складнощі для її ланцюгів постачання: зростають ціни, строки поставки та ризики зриву. А значить, системна робота з посилення санкційного тиску та контролю за дотриманням обмежень здатна позбавити агресора спроможностей продовжувати війну», — наголосили в ГУР МОУ.

Відповідні дані розміщені на порталі War&Sanctions.

Російські реактивні безпілотники типу «Герань-5» під час окремих маневрів можуть розвивати швидкість до 1000 км/год. Про це повідомив фахівець із радіотехнологій Сергій «Флеш» Бескрестнов.

Росія за кілька місяців побудувала масштабну базу для запуску ударних безпілотників у Ростовській області. Вона розташована поблизу військового аеродрому Міллерово, а після завершення робіт зможе забезпечувати до 100 запусків на добу. За оцінками американських експертів, об’єкт можуть використовувати, зокрема, для нових реактивних дронів «Герань-5».

Читай нас у