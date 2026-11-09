Większość zagranicznych komponentów nowej rosyjskiej rakiety „Gerani-5” została wyprodukowana w USA — Główny Sztab Wywiadu Ukrainy

Główna Dyrekcja Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy opublikowała informacje na temat podzespołów i komponentów elektronicznych produkcji zagranicznej, które są wykorzystywane w nowej modyfikacji rosyjskiego bezzałogowego statku powietrznego „Geran-5” — K5-K.

Na początku jesieni 2026 roku wojska rosyjskie zaczęły wykorzystywać nową modyfikację bezzałogowego statku powietrznego „Geran-5” do ataków na ukraińskie miasta. Pod względem schematu aerodynamicznego oraz charakterystyk taktyczno-technicznych urządzenie to można już zaklasyfikować jako niewielką rakietę skrzydłową.

Specjaliści GUR zbadali jeden z egzemplarzy użytych przez przeciwnika. Z pewnych powodów wylądował on niemal bez uszkodzeń na środku ukraińskiego pola, co pozwoliło na szczegółowe zbadanie jego konstrukcji i wyposażenia.

Korpus „Geran-5” K5-K, podobnie jak poprzednia wersja bezzałogowca, został zbudowany zgodnie ze standardową konfiguracją aerodynamiczną. Skrzydło nośne o prostym strzałkowatości jest umieszczone w układzie górnopłatowym, a ogon posiada jeden pierścień z nieruchomymi stabilizatorami i sterem kierunku.

Nowa modyfikacja ma mniejsze wymiary w porównaniu ze standardowym „Geran-5”:

długość K5-K wynosi 4 metry w porównaniu z 6,5 metra w poprzedniej wersji;

rozpiętość skrzydeł wynosi 3 metry w porównaniu z 3,2 metra.

Rosyjscy konstruktorzy udoskonalili również właściwości aerodynamiczne kadłuba, aby zwiększyć prędkość i wysokość lotu statku powietrznego.

W szczególności górna granica wysokości lotu wzrosła z 5 do 6 kilometrów, a prędkość przelotowa przekracza 450 km/h. Podczas niektórych manewrów maksymalna prędkość może osiągać 1000 km/h.

Jednocześnie zasięg lotu pozostał na poziomie 1000 kilometrów, a masa głowicy bojowej – 90 kilogramów.

W egzemplarzu zbadanym przez ukraińskich specjalistów zidentyfikowano głowicę termobaryczną TBBCH-90.

Według danych GUR awionika K5-K jest identyczna z wyposażeniem najnowszych wersji innego rosyjskiego bezzałogowego samolotu odrzutowego — „Geran-4 Siker”.

Wśród wykrytych komponentów znalazły się:

kontroler lotu;

inercjalny system nawigacyjny SADRA seeker z modułem MOCH;

lokalna kopia 16-elementowej anteny CRP Harxon GI-006;

tracker;

modem typu mesh oraz inne wyposażenie.

Ponadto badany egzemplarz był wyposażony w blok nowego optyczno-elektronicznego systemu korelacyjnego „Susanin”, który GUR wykrył wcześniej w bezzałogowym statku powietrznym „Geran-4”.

System ten porównuje obrazy uzyskane z czujnika optycznego z obrazami referencyjnymi zapisanymi w pamięci mikrokomputera. Dzięki temu zapewniona jest zgodność trasy rakiety lub bezzałogowego statku powietrznego z zadaną trajektorią — od punktu startu do miejsca celowania.

W badanej modyfikacji K5-K zamiast czujników optycznych do systemu „Susanin” podłączono kamerę dwuzakresową.

Moduł odpowiedzialny za przetwarzanie informacji z kamery i porównywanie jej z obrazem wzorcowym to mikrokomputer Coke Pi — chiński odpowiednik Raspberry Pi. Znajduje się on w plastikowej obudowie z odpowiednim oznaczeniem.

Podobny moduł wykryto wcześniej również w bezzałogowym statku powietrznym „Gerbera-2”. Tam jednak nosił on inną nazwę — „Sosiska” — i miał inne przeznaczenie: wykrywanie i śledzenie samolotów przechwytujących.

Jako zespół napędowy Rosjanie wykorzystują silnik turboodrzutowy TRD-200, który montuje się w Alabuzie z chińskich podzespołów.

Podczas badania K5-K ukraińscy specjaliści wykryli 93 komponenty elektroniczne produkcji zagranicznej.

Najwięcej wśród nich to produkty amerykańskich producentów — 52 komponenty. Po 10 komponentów pochodzi z Chin i Szwajcarii.

W GUR zaznaczono, że Rosja nadal próbuje ukrywać oznaczenia zastosowanych komponentów elektronicznych. Dotyczy to w szczególności cyfrowych procesorów sygnałowych DSP produkcji Texas Instruments oraz modułów inercyjnych Murata.

W raporcie wywiadowczym podkreślono, że wykryte komponenty świadczą o zależności rosyjskiego kompleksu wojskowo-przemysłowego od zagranicznych dostaw.

„Takie działania Federacji Rosyjskiej świadczą o tym, że sankcje działają i powodują trudności w jej łańcuchach dostaw: rosną ceny, wydłużają się terminy dostaw i wzrasta ryzyko zakłóceń. A to oznacza, że systematyczne działania mające na celu wzmocnienie presji sankcyjnej i kontrolę przestrzegania ograniczeń mogą pozbawić agresora możliwości kontynuowania wojny” – podkreślono w Głównym Urzędzie Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy.

Odpowiednie dane zostały opublikowane na portalu War&Sanctions.

Rosyjskie bezzałogowe statki powietrzne typu „Geran-5” podczas niektórych manewrów mogą osiągać prędkość do 1000 km/h. Poinformował o tym specjalista ds. technologii radiowych Siergiej „Flash” Beskrestnow.

W ciągu kilku miesięcy Rosja zbudowała w obwodzie rostowskim potężną bazę do wystrzeliwania dronów bojowych. Znajduje się ona w pobliżu lotniska wojskowego w Millerowie, a po zakończeniu prac będzie mogła zapewnić do 100 startów dziennie. Według szacunków amerykańskich ekspertów obiekt ten może być wykorzystywany między innymi do nowych dronów odrzutowych „Geran-5”.

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