乌克兰国防部情报总局公布了俄罗斯新型“格拉尼-5”无人机——K5-K所使用的外国制造的零部件和电子元件的相关信息。

2026年初秋，俄军开始使用新型“格拉尼-5”无人机对乌克兰城市发动袭击。 从其气动布局和战术技术特性来看，该飞行器已可归类为小型翼身一体式导弹。

乌克兰总情报局（ГУР）的专家对敌方使用的一架样机进行了研究。由于某些原因，该机几乎完好无损地降落在乌克兰的一片田野中央，这使得专家们能够对其结构和设备进行详细研究。

“格拉尼-5”K5-K机身与该无人机的前代版本一样，采用常规气动布局。 直箭形承力翼采用高翼布局，尾翼由一个环形结构组成，配备固定式稳定面和方向舵。

与常规版“天竺葵-5”相比，新改型尺寸更小：

K5-K的长度为4米，而前一版本为6.5米；

翼展为3米，而前一版本为3.2米。

此外，俄罗斯研发人员还优化了机身的空气动力学性能，以提升该飞行器的飞行速度和飞行高度。

具体而言，最大飞行高度从5公里提升至6公里，巡航速度超过450公里/小时。在某些机动飞行中，最高速度可达1000公里/小时。

与此同时，航程仍维持在1000公里，弹头重量为90公斤。

在乌克兰专家研究的样机上，安装了TBBCH-90型热压弹头。

据乌克兰总参谋部情报总局（ГУР）称，K5-K的航电系统与另一款俄罗斯喷气式无人机——“格拉尼-4·西克尔”（Герань-4 Сикер）最新版本的设备完全一致。

已发现的组件包括：

飞行控制器；

配备MOH模块的SADRA seeker惯性导航系统；

Harxon GI-006型16单元CRP天线的本土化复制品；

追踪器；

网状调制解调器及其他设备。

此外，该研究样机还配备了新型光电相关系统“苏萨宁”模块，该系统此前曾被总参谋部情报总局在“格拉尼-4”无人机上发现。

该系统将光学传感器获取的图像与存储在微型计算机内存中的参考图像进行比对。 由此确保导弹或无人机的飞行路线与预设轨迹——从发射点到瞄准点——保持一致。

在此次研究的K5-K改进型中，“苏萨宁”系统弃用了光学传感器，转而接入了一台双波段摄像头。

负责处理摄像头信息并将其与参考图像进行比对的模块，是一台名为Coke Pi的微型计算机——这是Raspberry Pi的中国版。它安装在一个带有相应标识的塑料外壳中。

此前在“赫尔伯-2”无人机上也曾发现过类似的模块。不过，该模块在该机型中名称不同——称为“香肠”——且用途也不同：用于捕获和追踪拦截机。

俄方使用的动力装置是TRD-200涡轮喷气发动机，该发动机由中国零部件在阿拉布加组装而成。

在对K5-K进行研究时，乌克兰专家发现了93个外国生产的电子元件。

其中，美国制造商的产品数量最多，达52个。另有10个组件分别来自中国和瑞士。

乌克兰总参谋部情报总局指出，俄罗斯仍在试图隐瞒所用电子元件的标识。特别是德州仪器（Texas Instruments）生产的数字信号处理器（DSP）和村田（Murata）的惯性模块。

情报部门强调，这些被发现的组件表明俄罗斯军工复合体依赖于外国供应。

“俄罗斯联邦的此类行为表明，制裁正在发挥作用，并给其供应链带来了困难：价格上涨、交货期延长以及供应中断的风险增加。 这意味着，通过系统性地加强制裁压力并监督限制措施的执行，能够剥夺侵略者继续战争的能力，”乌克兰国防部总情报局强调道。

相关数据已发布在War&Sanctions门户网站上。

俄罗斯“格拉尼-5”型喷气式无人机在某些机动飞行中最高时速可达1000公里。无线电技术专家谢尔盖·“弗莱什”·贝斯克雷斯诺夫透露了这一消息。

俄罗斯在罗斯托夫州仅用数月时间就建成了一个用于发射攻击型无人机的庞大基地。该基地位于米勒罗沃军用机场附近，工程完工后，每天可支持多达100次发射。 据美国专家评估，该设施可能特别用于新型“格拉尼-5”喷气式无人机。

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