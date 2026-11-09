Большинство иностранных компонентов новой российской «Герани-5» произведено в США, — ГУР Украины

Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало информацию о деталях и электронных компонентах иностранного производства, которые используются в новой модификации российского беспилотника «Герань-5» — К5-К.

В начале осени 2026 года российские войска начали применять для нанесения ударов по украинским городам новую модификацию БПЛА «Герань-5». По аэродинамической схеме и тактико-техническим характеристикам этот аппарат уже можно классифицировать как малогабаритную крылатую ракету.

Специалисты ГУР исследовали один из образцов, примененных противником. По определенным причинам он почти неповрежденным приземлился посреди украинского поля, что позволило детально изучить его конструкцию и оборудование.

Планер «Герань-5» К5-К, как и предыдущая версия беспилотника, построен по нормальной аэродинамической схеме. Несущее крыло прямой стреловидности расположено по схеме верхнеплана, а хвостовое оперение имеет одно кольцо с неподвижными стабилизаторами и рулем направления.

Новая модификация имеет меньшие габариты по сравнению с обычной «Герань-5»:

длина К5-К составляет 4 метра против 6,5 метра у предыдущей версии;

размах крыльев — 3 метра против 3,2 метра.

Также российские разработчики усовершенствовали аэродинамические характеристики фюзеляжа, чтобы увеличить скорость и высоту полёта аппарата.

В частности, верхний предел высоты полёта вырос с 5 до 6 километров, а крейсерская скорость превышает 450 км/ч. Во время отдельных маневров максимальная скорость может достигать 1000 км/ч.

При этом дальность полета осталась на уровне 1000 километров, а масса боевой части — 90 килограммов.

В образце, который исследовали украинские специалисты, была установлена термобарическая боевая часть ТББЧ-90.

По данным ГУР, авионика К5-К идентична оборудованию последних версий другого российского реактивного беспилотника — «Герань-4 Сикер».

Среди обнаруженных компонентов:

полетный контроллер;

инерциальная навигационная система SADRA seeker с модулем МОХ;

локализованная копия 16-элементной CRP-антенны Harxon GI-006;

трекер;

mesh-модем и другое оборудование.

Кроме того, исследуемый образец был оснащен блоком новой оптико-электронной корреляционной системы «Сусанин», которую ГУР ранее обнаруживало в беспилотнике «Герань-4».

Эта система сравнивает изображения, полученные с оптического датчика, с эталонными снимками, загруженными в память микрокомпьютера. Благодаря этому обеспечивается соответствие маршрута ракеты или беспилотника заданной траектории — от точки запуска до места прицеливания.

В исследуемой модификации К5-К вместо оптических датчиков к системе «Сусанин» подключили двухдиапазонную камеру.

Блок, отвечающий за обработку информации с камеры и её сравнение с эталонным изображением, представляет собой микрокомпьютер Coke Pi — китайский аналог Raspberry Pi. Он размещён в пластиковом корпусе с соответствующей маркировкой.

Подобный блок ранее обнаружили и в БПЛА «Гербера-2». Однако там он имел другое название — «Сосиска» — и другое назначение: захват и отслеживание перехватчиков.

В качестве силовой установки россияне используют турбореактивный двигатель ТРД-200, который собирают в Алабуге из китайских комплектующих.

В ходе исследования К5-К украинские специалисты обнаружили 93 электронных компонента иностранного производства.

Больше всего среди них продукции американских производителей — 52 компонента. Еще по 10 компонентов происходят из Китая и Швейцарии.

В ГУР отмечают, что Россия продолжает пытаться скрыть маркировку используемой электронной компонентной базы. В частности, это касается цифровых сигнальных процессоров DSP производства Texas Instruments и инерциальных модулей Murata.

В разведке подчеркнули, что обнаруженные компоненты свидетельствуют о зависимости российского военно-промышленного комплекса от иностранных поставок.

«Такие действия РФ свидетельствуют о том, что санкции работают и создают сложности для её цепочек поставок: растут цены, сроки поставки и риски срыва. А значит, системная работа по усилению санкционного давления и контролю за соблюдением ограничений способна лишить агрессора возможности продолжать войну», — подчеркнули в ГУР МОУ.

Соответствующие данные размещены на портале War&Sanctions.

Российские реактивные беспилотники типа «Герань-5» во время отдельных маневров могут развивать скорость до 1000 км/ч. Об этом сообщил специалист по радиотехнологиям Сергей «Флеш» Бескрестнов.

Россия за несколько месяцев построила масштабную базу для запуска ударных беспилотников в Ростовской области. Она расположена вблизи военного аэродрома Миллерово, а после завершения работ сможет обеспечивать до 100 запусков в сутки. По оценкам американских экспертов, объект могут использовать, в частности, для новых реактивных дронов «Герань-5».

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