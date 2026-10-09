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Видео: РФ атаковала дронами «Новую почту» в Днепропетровской области

UA NEWS 09 Октября 2026 21:45
Видео: РФ атаковала дронами «Новую почту» в Днепропетровской области

Вечером 9 октября войска РФ дважды атаковали склады логистической компании «Новая почта» в Днепровском районе Днепропетровской области. 

В результате вражеских ударов на гражданском объекте возник пожар. Начальник Днепропетровской ОГА Александр Ганжа опубликовал видео с места происшествия и сообщил, что на данный момент информация о пострадавших не поступала, а экстренные службы ликвидируют последствия обстрела.

Источник: глава Днепропетровской областной государственной администрации Александр Ганжа в Telegram.

Вечером 9 октября в Ивано-Франковске дважды слышались взрывы во время российской атаки беспилотников. Перед этим Воздушные силы предупредили о движении реактивного БПЛА над городом

В Киеве в результате обстрела со стороны РФ был поврежден логистический центр издательства «Ранок».

В России цинично назвали массированную атаку на Украину ударом возмездия.

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