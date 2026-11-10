Россия массированно атакует дронами критически важную инфраструктуру Кривого Рога
Вечером Кривой Рог подвергся массированной атаке российских беспилотников. По предварительной информации, дроны нацелены на объекты критической инфраструктуры. На момент сообщения часть вражеских БПЛА ещё находилась в воздухе.
Российские войска запустили по городу значительное количество беспилотников. Основными целями стали объекты критической инфраструктуры. «Город под массированной атакой вражеских БПЛА. Цели — объекты критической инфраструктуры. Есть ещё вражеские БПЛА в воздухе», — написал Вилкул в своём Telegram-канале.
Таким образом, на момент публикации угроза для города еще не миновала. Воздушная атака продолжалась, а российские беспилотники оставались в небе. Жителям следует находиться в безопасных местах и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Информации о попаданиях, разрушениях, пострадавших или перебоях в работе инфраструктуры пока не поступало. Данные о последствиях атаки могут уточняться после её завершения. Об атаке сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.
В ночь на вторник российские войска нанесли удар по Кривому Рогу с помощью дронов. Об атаке сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул.
Российские оккупанты регулярно наносят удары по Кривому Рогу. В последнее время враг чаще всего использует для атак именно реактивные беспилотники, часть из которых иногда пролетает через город транзитом в другие области.