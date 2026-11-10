Путин в восьмой раз за год пригласил к себе Лукашенко
В резиденции Ново-Огарево под Москвой 10 ноября состоялась встреча российского диктатора Владимира Путина с самопровозглашённым президентом Беларуси Александром Лукашенко. Это уже шестая их личная встреча с начала года и восьмая за последние 12 месяцев.
В ходе переговоров лидер Кремля поблагодарил Лукашенко за содействие в организации гуманитарных обменов в рамках войны против Украины и отметил постоянный контакт между сторонами. Со своей стороны Лукашенко поблагодарил Путина за поставки Беларуси современного оружия.
Источник: российские СМИ.
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