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Путин в восьмой раз за год пригласил к себе Лукашенко

UA NEWS 10 Ноября 2026 21:31
Путин в восьмой раз за год пригласил к себе Лукашенко

В резиденции Ново-Огарево под Москвой 10 ноября состоялась встреча российского диктатора Владимира Путина с самопровозглашённым президентом Беларуси Александром Лукашенко. Это уже шестая их личная встреча с начала года и восьмая за последние 12 месяцев. 

В ходе переговоров лидер Кремля поблагодарил Лукашенко за содействие в организации гуманитарных обменов в рамках войны против Украины и отметил постоянный контакт между сторонами. Со своей стороны Лукашенко поблагодарил Путина за поставки Беларуси современного оружия.

Источник: российские СМИ.

Лукашенко заявил, что война в Украине может завершиться в ближайшие месяцы.

Лукашенко заявил, когда Беларусь может вступить в войну против Украины.

Лукашенко будет отправлять нерадивых сельских работников на военно-воспитательные работы.

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