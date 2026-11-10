10 listopada w rezydencji Nowo-Ogariowo pod Moskwą odbyło się spotkanie rosyjskiego dyktatora Władimira Putina z samozwańczym prezydentem Białorusi Aleksandrem Łukaszenką. Było to już ich szóste osobiste spotkanie od początku roku i ósme w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Podczas rozmów przywódca Kremla podziękował Łukaszence za pomoc w organizacji wymiany humanitarnej w ramach wojny przeciwko Ukrainie oraz podkreślił nieprzerwany kontakt między stronami. Ze swojej strony Łukaszenko podziękował Putinowi za dostarczanie Białorusi nowoczesnej broni.

Źródło: rosyjskie media.

Łukaszenko oświadczył, że wojna na Ukrainie może zakończyć się w najbliższych miesiącach.

Łukaszenko oświadczył, kiedy Białoruś może przystąpić do wojny przeciwko Ukrainie.

Łukaszenko będzie wysyłał niedbałych pracowników wsi na prace wojskowo-wychowawcze.

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