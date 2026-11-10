путін восьмий раз за рік викликав до себе Лукашенка

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У резиденції Ново-Огарьово під Москвою 10 листопада відбулася зустріч російського диктатора володимира путіна із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Це вже шоста їхня особиста зустріч з початку року та восьма за останні 12 місяців.

Під час перемовин ватажок кремля подякував Лукашенку за сприяння в організації гуманітарних обмінів у межах війни проти України, та відзначив безперервний контакт між сторонами. Зі свого боку Лукашенко подякував путіну за постачання арбії Білорусі сучасної зброї.

Джерело: російські медіа.

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