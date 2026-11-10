Дефицит бюджета РФ достиг 57 млрд долларов, несмотря на рост цен на нефть

Дефицит федерального бюджета РФ по итогам января–октября достиг 5,23 триллиона рублей ($57 млрд), что составляет 2,3 % ВВП и значительно превышает первоначальный годовой план в 3,6 триллиона рублей ($39 млрд).

Несмотря на рост цен на российскую нефть, за последний месяц показатель превышения расходов над доходами вырос на 48 миллиардов рублей ($520 млн). Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов РФ и оценки финансовых экспертов.

Стремительное увеличение бюджетного дефицита обусловлено колоссальным ростом военных расходов, на которые в течение 2022–2025 годов Кремль уже направил 47 триллионов рублей ($510 млрд), а в проекте бюджета на последующие годы предусмотрел ещё более 50 триллионов рублей ($545 млрд).

Источник: издание The Moscow Times со ссылкой на Министерство финансов РФ.

Россия планирует увеличить штрафы для бизнеса, чтобы пополнить бюджет на войну.

В Петербурге из-за бюджетного кризиса почти в девять раз сократили выплаты за вербовку на войну.

Напомним, в России стремительно ухудшаются потребительские настроения, снижается доверие к экономике и растет тревожность. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины. Кредитование населения в России сократилось до шестилетнего минимума.

После трех лет неожиданного экономического роста Россия сталкивается с внезапным замедлением — расходы на войну, инфляция и падение цен на нефть начали оказывать давление на экономику, которая еще недавно казалась устойчивой к санкциям.

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