俄罗斯联邦1月至10月联邦预算赤字达到5.23万亿卢布（570亿美元），占国内生产总值（GDP）的2.3%，远超最初制定的3.6万亿卢布年度计划 （390亿美元）。

尽管俄罗斯原油价格上涨，但过去一个月里，支出超过收入的缺口仍扩大了480亿卢布（5.2亿美元）。俄罗斯财政部数据及金融专家的评估均印证了这一点。

预算缺口急剧扩大，主要是由于军事开支的巨幅增长——2022年至2025年间，克里姆林宫已为此拨款47万亿卢布（5100亿美元）， 而在未来几年的预算草案中，还计划拨出超过50万亿卢布（545亿美元）。

来源：《莫斯科时报》援引俄罗斯联邦财政部消息。

俄罗斯计划提高对企业的罚款，以补充战争预算。

圣彼得堡因预算危机，征兵补贴被削减了近九倍。

需要指出的是，俄罗斯的消费者信心正在急剧恶化，对经济的信任度下降，焦虑情绪日益加剧。乌克兰对外情报局报告了这一情况。俄罗斯的个人贷款规模已降至六年来的最低水平。

经历了三年出人意料的经济增长后，俄罗斯正面临经济骤然放缓——战争开支、通货膨胀和油价下跌开始给经济带来压力，而直到不久前，该经济体还似乎对制裁具有抵抗力。

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