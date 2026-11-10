Дефіцит бюджету рф сягнув $57 млрд попри зростання цін на нафту

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Дефіцит федерального бюджету рф за підсумками січня-жовтня сягнув 5,23 трильйона рублів ($57 млрд), що становить 2,3% ВВП та суттєво перевищує початковий річний план у 3,6 трильйона рублів ($39 млрд).

Попри підвищення цін на російську нафту, за останній місяць показник перевищення видатків над доходами зріс на 48 мільярдів рублів ($520 млн). Про це свідчать дані міністерства фінансів рф та оцінки фінансових експертів.

Стрімке розширення бюджетної діри зумовлене колосальним зростанням воєнних видатків, на які впродовж 2022–2025 років Кремль уже спрямував 47 трильйонів рублів ($510 млрд), а в проекті бюджету на наступні роки передбачив ще понад 50 трильйонів рублів ($545 млрд).

Джерело: видання The Moscow Times з посиланням на Міністерство фінансів рф.

Росія планує збільшити штрафи для бізнесу, щоб поповнити бюджет на війну.

У Петербурзі через бюджетну кризу майже вдев’ятеро знизили виплати за вербування на війну.

Нагадаємо, у Росії стрімко погіршуються споживчі настрої, знижується довіра до економіки та зростає тривожність. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України. Кредитування населення у росії скоротилося до шестирічного мінімуму.

Після трьох років неочікуваного економічного зростання росія стикається з раптовим уповільненням — витрати на війну, інфляція та падіння цін на нафту почали тиснути на економіку, яка ще донедавна здавалася стійкою до санкцій.

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