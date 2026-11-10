Deficyt budżetu federalnego RF w okresie styczeń–październik wyniósł 5,23 biliona rubli (57 mld dolarów), co stanowi 2,3% PKB i znacznie przekracza pierwotny roczny plan wynoszący 3,6 biliona rubli (39 mld dolarów).

Pomimo wzrostu cen rosyjskiej ropy naftowej w ciągu ostatniego miesiąca nadwyżka wydatków nad dochodami wzrosła o 48 miliardów rubli (520 mln dolarów). Świadczą o tym dane Ministerstwa Finansów RF oraz szacunki ekspertów finansowych.

Gwałtowne powiększanie się dziury budżetowej wynika z kolosalnego wzrostu wydatków wojskowych, na które w latach 2022–2025 Kreml przeznaczył już 47 bilionów rubli (510 mld USD), a w projekcie budżetu na kolejne lata przewidział jeszcze ponad 50 bilionów rubli (545 mld dolarów).

Źródło: gazeta The Moscow Times z powołaniem się na Ministerstwo Finansów Federacji Rosyjskiej.

Rosja planuje podwyższyć kary dla przedsiębiorstw, aby uzupełnić budżet na wojnę.

W Sankt Petersburgu, z powodu kryzysu budżetowego, prawie dziewięciokrotnie obniżono wypłaty za rekrutację do wojska.

Przypomnijmy, że w Rosji gwałtownie pogarszają się nastroje konsumentów, spada zaufanie do gospodarki i rośnie niepokój. Informuje o tym Służba Wywiadu Zagranicznego Ukrainy. Akcja kredytowa dla ludności w Rosji spadła do najniższego poziomu od sześciu lat.

Po trzech latach nieoczekiwanego wzrostu gospodarczego Rosja boryka się z nagłym spowolnieniem — wydatki na wojnę, inflacja i spadek cen ropy zaczęły wywierać presję na gospodarkę, która jeszcze niedawno wydawała się odporna na sankcje.

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