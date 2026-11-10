С начала суток на фронте произошло 116 боевых столкновений, наиболее ожесточенные бои велись под Константиновкой — Генштаб

С начала суток 10 ноября российские войска предприняли 116 попыток атаковать позиции украинских защитников, сосредоточив наибольшую активность на Константиновском направлении, где было совершено 14 штурмов.

Об этом сообщается в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 22:00. Помимо штурмовых действий, захватчики нанесли 43 авиаудара с применением 142 управляемых авиабомб, задействовали 6238 дронов-камикадзе и осуществили 2143 обстрела населенных пунктов и позиций Сил обороны.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток оккупанты нанесли три авиаудара, сбросив шесть КАБ, и осуществили 32 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

На Южно-Слобожанском направлении противник семь раз атаковал позиции наших подразделений в районе Тихого, в сторону населенных пунктов Чайковка, Охримовка, Волоховка, Николаевка, Бакшеевка и Малая Вовча. Две из этих атак продолжаются.

На Купянском направлении враг не проводил штурмовых действий.

Две попытки захватчиков продвинуться были отбиты на Лиманском направлении в сторону Дружелюбровки и Колодзевов.

На Славянском направлении Силы обороны сдерживали попытку захватчиков продвинуться вперёд в районе населённого пункта Николаевка.

На Краматорском направлении противник дважды штурмовал в сторону Голубовки.

На Константиновском направлении Силы обороны отразили 14 вражеских штурмов: в районе населенного пункта Константиновка и в сторону Дружковки, Ильиновки, Николайполя, Русиного Яра, Грузкого и Вольного. Два вражеских штурма продолжаются.

Одиннадцать атак совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться вблизи населенных пунктов Новый Донбасс, Белицкое, Доброполье, Васильевка, Сергеевка и Молодецкое. Бой продолжается. По предварительным подсчётам, сегодня здесь ликвидировано 67 оккупантов, 20 — ранены; уничтожено пять единиц автомобильной техники, десять специальных средств, пять пунктов управления БПЛА и 34 укрытия противника. Повреждено девять единиц автомобильной техники, девять орудий, одно средство РЭБ, восемь пунктов управления БПЛА и 115 укрытий противника. Уничтожено или подавлено 200 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

На Александровском направлении враг дважды штурмовал в сторону Мирного и Тернового.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили две вражеские атаки в сторону населенного пункта Рождественка.

На Ореховском направлении оккупанты провели одну штурмовую операцию в сторону Червоной Криницы.

На Приднепровском направлении оккупанты штурмовых действий не проводили.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

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