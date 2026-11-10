Od początku doby na froncie doszło do 116 starć, najostrzejsze miały miejsce pod Kostiantynówką – Sztab Generalny

Od początku dnia 10 listopada wojska rosyjskie podjęły 116 prób ataku na pozycje ukraińskich obrońców, koncentrując największą aktywność na kierunku Kostiantynówskim, gdzie przeprowadzono 14 szturmów.

Informuje o tym komunikat Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy na godz. 22:00. Oprócz działań szturmowych najeźdźcy przeprowadzili 43 naloty z użyciem 142 kierowanych bomb lotniczych, wykorzystali 6238 dronów-kamikadze oraz przeprowadzili 2143 ostrzały miejscowości i pozycji Sił Obronnych.

Na kierunkach północno-słobożańskim i kurskim od początku doby okupanci przeprowadzili trzy naloty, zrzucając sześć kierowanych bomb lotniczych, oraz 32-krotnie ostrzeliwali pozycje naszych wojsk i miejscowości.

Na kierunku południowo-slobozhańskim przeciwnik siedem razy zaatakował pozycje naszych oddziałów w rejonie Tichogo, w kierunku miejscowości Czajkówka, Ochrimówka, Wołochówka, Mikołajówka, Baksziejówka i Mała Wovcza. Dwa z tych ataków nadal trwają.

Na kierunku kupiańskim wróg nie przeprowadzał działań szturmowych.

Dwie próby natarcia najeźdźców zostały odparte na kierunku Liman w kierunku Drużelubówki i Kolodzi.

Na kierunku słowiańskim siły obronne powstrzymały próbę natarcia najeźdźców w rejonie miejscowości Mykołajówka.

Na kierunku Kramatorskim przeciwnik dwukrotnie przeprowadził szturm w kierunku Gołubówki.

Na kierunku Kostiantynówskim Siły Obronne odparły 14 szarż wroga: w rejonie miejscowości Kostiantynówka oraz w kierunku Drużkivki, Illinivki, Mykołajpilla, Rusynego Jaru, Hruzki i Vilne. Dwa ataki wroga nadal trwają.

W rejonie Pokrowskiego wróg przeprowadził jedenaście ataków. Okupanci próbowali posuwać się naprzód w pobliżu miejscowości Nowy Donbas, Bilytske, Dobropillia, Wasylivka, Serhiivka i Molodetske. Trwa walka. Według wstępnych danych, dzisiaj zlikwidowano tutaj 67 okupantów, a 20 zostało rannych; zniszczono pięć pojazdów, dziesięć środków specjalnych, pięć stanowisk dowodzenia dronami oraz 34 kryjówki wroga. Uszkodzono dziewięć pojazdów, dziewięć dział, jeden środek walki elektronicznej, osiem stanowisk dowodzenia bezzałogowymi statkami powietrznymi oraz 115 kryjówek wroga. Zniszczono lub unieruchomiono 200 bezzałogowych statków powietrznych różnych typów.

Na kierunku Aleksandrówskim wróg dwukrotnie przeprowadził atak w kierunku Mirnego i Ternowego.

Na kierunku Huliaipil Siły Obrony odparły dwa ataki wroga w kierunku miejscowości Rizdvyanka.

Na kierunku Orichów okupanci przeprowadzili jedną akcję szturmową w kierunku Czerwonej Krynicy.

Na kierunku przydnieprowskim okupanci nie przeprowadzili żadnych ataków szturmowych.

Źródło: Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy na Facebooku.

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