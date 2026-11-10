自11月10日凌晨起，俄军共发动116次进攻，企图攻击乌克兰守军阵地，其中在科斯蒂安蒂诺夫斯基方向最为活跃，共发动14次突击。

乌克兰武装部队总参谋部截至22:00的战报显示了这一情况。除强攻行动外， 侵略者还发动了43次空袭，投下142枚制导炸弹，出动6238架自杀式无人机，并对居民点及国防军阵地进行了2143次炮击。

在北斯洛博扎纳和库尔斯克方向，自本日凌晨以来，占领者发动了三次空袭，投下六枚制导炸弹，并对我军阵地和居民点进行了32次炮击。

在南斯洛博扎纳方向，敌军七次袭击了我军在蒂霍地区、朝向恰伊科夫卡、奥赫里米夫卡、沃洛霍夫卡、尼古拉耶夫卡、巴克谢耶夫卡和马拉沃夫恰等居民点的阵地。 其中两次攻击仍在持续。

在库皮扬斯克方向，敌军未实施突击行动。

在利曼方向，我军击退了侵略者向德鲁日利博夫卡和科洛迪亚兹方向推进的两次企图。

在斯洛维扬斯克方向，国防军在尼古拉耶夫卡居民点附近挫败了侵略者向前推进的企图。

在克拉马托尔斯克方向，敌军曾两次向戈卢比夫卡方向发起突击。

在科斯蒂安蒂诺夫卡方向，国防军击退了14次敌方突袭：分别发生在科斯蒂安蒂诺夫卡居民点附近，以及向德鲁日基夫卡、伊利尼夫卡、尼古拉伊皮利亚、鲁西诺耶亚鲁、格鲁日斯基和维尔诺方向的进攻。 目前仍有两处敌方进攻仍在持续。

敌军在波克罗夫斯克方向发动了11次攻击。占领者试图在诺维·顿巴斯、比利茨克、多布罗皮利亚、瓦西里夫卡、谢尔吉耶夫卡和莫洛德茨克等居民点附近推进。战斗仍在进行中。 据初步统计，今日该地区共击毙67名占领军，20人受伤；摧毁5辆机动车辆、10台特种装备、5处无人机指挥点及34处敌方掩体。 另有9辆机动车辆、9门火炮、1套电子战设备、8个无人机指挥点及115处敌方掩体遭到损毁。各类无人机共计200架被歼灭或压制。

在亚历山德罗夫斯基方向，敌军两次向米尔内和特尔诺沃方向发起突袭。

在古利亚皮尔方向，国防军击退了敌人针对里兹德维扬卡定居点的两次进攻。

在奥里霍夫方向，占领军向切尔沃纳·克里尼察方向发动了一次突击行动。

在第聂伯河方向，占领军未实施突击行动。

来源：乌克兰武装部队总参谋部Facebook页面。

俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京正试图向国际伙伴散布虚假信息，声称乌克兰仅控制顿涅茨克州10%的领土。

在维利科-布尔卢茨克方向，俄军正试图从不同方向推进，以扩大对乌克兰防线的渗透。

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