В течение дня системы ПВО сбили 138 вражеских воздушных целей над Украиной

Противовоздушная оборона Вооружённых сил Украины сбила 124 беспилотника и 14 реактивных барражирующих боеприпасов «Бандероль/Дань-Т», которыми российская армия атаковала страну в течение дня 10 ноября.

«С 06:30 до 19:00 во вторник российские захватчики атаковали Украину 155 ударными беспилотниками типа Shahed, «Гербера» и дронами других типов, а также двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и баражирующими боеприпасами», — сообщили в Воздушных силах ВСУ. В целом украинским защитникам удалось сбить или подавить 138 воздушных целей, из которых 73 беспилотника были реактивными.

Источник: Воздушные силы Вооруженных сил Украины.

В ночь на 10 ноября российские войска атаковали Украину 162 беспилотником, из которых силы противовоздушной обороны обезвредили 135. Атака началась вечером 9 ноября.

В ночь на 9 ноября российские войска совершили массированную воздушную атаку на Украину. Для нанесения ударов противник применил 317 ударных беспилотников различных типов, в частности реактивные дроны, а также управляемые средства поражения «Бандероль».

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