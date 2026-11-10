Российский диктатор Владимир Путин пытается распространять среди международных партнеров ложные сведения о том, что Украина якобы контролирует лишь 10 % территории Донецкой области.

«Это неправда, Украина контролирует 20% территории, Украина гораздо сильнее, чем в прошлом году», — заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

По данным аналитиков DeepState, под контролем Украины остается вдвое больше территорий региона, чем утверждает глава Кремля, а украинская контрманевренная операция под Лиманом успешно сорвала планы врага по окружению ключевых городов.

Источник: МИД в Telegram.

Президент Украины Владимир Зеленский 10 ноября высказался по поводу идеи передать Донбасс России в обмен на гарантии безопасности для Украины. Он подчеркнул, что территориальные уступки не решают главного вопроса: прекратит ли Владимир Путин агрессию после получения этих территорий.

Представители Европейского Союза, Франции, Германии, Италии, Великобритании, Украины, США и НАТО во время встречи в Абу-Даби подчеркнули, что любые будущие мирные соглашения должны уважать суверенитет и территориальную целостность Украины, а также ее право самостоятельно принимать решения. Кроме того, соглашение должно предусматривать надежные гарантии безопасности для нашего государства.

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