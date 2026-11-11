За сутки российские войска обстреляли 35 населенных пунктов Херсонской области

За сутки, по состоянию на утро 11 ноября, российские захватчики атаковали 35 населенных пунктов Херсонской области. В результате обстрелов один человек погиб, еще трое получили ранения.

Об этом глава Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин сообщил в Facebook.

По его словам, под вражеским дроновым террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами оказались Антоновка, Комишаны, Приднепровское, Берислав, Нововоронцовка, Новорайск, Крещеновка, Станислав, Александровка, Софиевка, Томина Балка, Новодмитровка, Кизомыс, Днепровское, Велетенское, Белозерка, Приозерное, Садовое, Молодежное, Костырка, Веривка, Дарьевка, Федоровка, Никольское, Ульяновка, Ингулец, Чайчино, Змиевка, Ивановка, Львово, Михайловка, Новокаиры, Новоалександровка, Тягинка и Херсон.

Повреждены шесть многоэтажных домов, три частных дома, хозяйственная постройка и супермаркет.

Как отметил Прокудин, вчера из освобожденных общин региона эвакуировали восемь человек.

Кроме того, российские войска в течение 9–10 ноября нанесли три авиаудара по Славянску Донецкой области. В результате атаки пять домов разрушены, по меньшей мере 82 дома повреждены, один человек получил ранение, сообщил начальник городской военной администрации Вадим Лях.

Российские войска атаковали Харьков и еще 10 населенных пунктов области. В результате обстрелов пострадали восемь человек, в том числе мальчик в возрасте 1 года и 11 месяцев, сообщил 10 ноября начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Войска РФ 10 ноября атаковали объект критической инфраструктуры в Голованевском районе Кировоградской области. В результате попадания возник пожар.

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