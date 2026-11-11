Российская атака разрушила производство украинского бренда Entuziast

Производственные мощности украинского производителя крафтовых крепких напитков Entuziast были повреждены в результате атаки российских беспилотников. Из-за повреждений предприятие вынуждено временно приостановить деятельность. В то же время команда бренда планирует возобновить производство и призывает украинцев поддержать компанию, приобретая продукцию, уцелевшую после удара.

По словам представителей компании, под удар попало непосредственно производство, где изготавливали напитки и работали над созданием новых рецептур.

В настоящее время предприятие вынуждено приостановить работу. Сколько времени понадобится для восстановления производственных мощностей, пока неизвестно.

В компании подчеркивают, что не намерены завершать историю бренда из-за российской атаки.

«Мы пока не знаем, сколько времени понадобится на восстановление. Но знаем точно: мы не хотим, чтобы на этом история Entuziast закончилась. Ведь Entuziast — это не только стены, оборудование или бутылки. Это люди, которые верят в свое дело. И мы сделаем все возможное, чтобы вернуться», — подчеркнули в компании.

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Несмотря на разрушение производственных помещений, команде Entuziast удалось спасти часть готовой продукции. Поэтому бренд призывает потребителей поддержать его, купив напитки, оставшиеся на складах.

В компании пояснили, что средства от продажи уцелевшей продукции станут непосредственной финансовой поддержкой для возобновления бизнеса.

Entuziast специализируется на производстве крафтовых крепких напитков на основе меда и фруктов. Продукция бренда представлена более чем в 140 торговых точках по всей Украине.

По итогам 2025 года выручка предприятия составила 1,03 млн грн, тогда как чистый убыток достиг 302 тыс. грн.

О последствиях атаки рассказала команда Entuziast на официальной странице бренда.

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В результате российской атаки в ночь на 9 октября в Чернигове было разрушено около 60 % восстановленного торгового центра «Эпицентр». В настоящее время компания оценивает масштабы ущерба.

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