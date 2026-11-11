Російська атака зруйнувала виробництво українського бренду Entuziast

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Виробничі потужності українського виробника крафтових міцних напоїв Entuziast зазнали руйнувань унаслідок атаки російських безпілотників. Через пошкодження підприємство змушене тимчасово зупинити діяльність. Водночас команда бренду планує відновити виробництво та закликає українців підтримати компанію, придбавши продукцію, яка вціліла після удару.

За словами представників компанії, під удар потрапило безпосередньо виробництво, де виготовляли напої та працювали над створенням нових рецептур.

Наразі підприємство вимушено призупиняє роботу. Скільки часу знадобиться для відновлення виробничих потужностей, поки невідомо.

У компанії наголошують, що не мають наміру завершувати історію бренду через російську атаку.

«Ми ще не знаємо, скільки часу знадобиться на відновлення. Але знаємо точно: ми не хочемо, щоб на цьому історія Entuziast закінчилася. Адже Entuziast — це не лише стіни, обладнання чи пляшки. Це люди, які вірять у свою справу. І ми зробимо все можливе, щоб повернутися», — наголосили в компанії.

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Попри руйнування виробничих приміщень, команді Entuziast вдалося врятувати частину готової продукції. Тому бренд закликає споживачів підтримати його купівлею напоїв, які залишилися на складах.

У компанії пояснили, що кошти від продажу вцілілої продукції стануть безпосередньою фінансовою підтримкою для перезапуску бізнесу.

Entuziast спеціалізується на виробництві крафтових міцних напоїв на основі меду та фруктів. Продукція бренду представлена більш ніж у 140 торгових точках по всій Україні.

За підсумками 2025 року виторг підприємства становив 1,03 млн грн, тоді як чистий збиток сягнув 302 тис. грн.

Про наслідки атаки розповіла команда Entuziast на офіційній сторінці бренду.

Раніше українсько-німецьке підприємство 2К, яке виробляє побутову хімію, косметику для волосся та засоби особистої гігієни, зазнало масштабних руйнувань унаслідок російської атаки на Хмельницький 19 жовтня 2026 року. Роботу підприємства призупинено.

Унаслідок російської атаки в ніч на 9 жовтня в Чернігові зруйновано близько 60% відбудованого торговельного центру «Епіцентр». Наразі компанія оцінює масштаби збитків.

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