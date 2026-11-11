Rosyjski atak zniszczył produkcję ukraińskiej marki Entuziast

Zakłady produkcyjne ukraińskiego producenta rzemieślniczych napojów wysokoprocentowych Entuziast uległy zniszczeniu w wyniku ataku rosyjskich dronów. Z powodu uszkodzeń przedsiębiorstwo zostało zmuszone do tymczasowego wstrzymania działalności. Jednocześnie zespół marki planuje wznowić produkcję i wzywa Ukraińców do wsparcia firmy poprzez zakup produktów, które przetrwały atak.

Według przedstawicieli firmy atak dotknął bezpośrednio halę produkcyjną, w której wytwarzano napoje i pracowano nad nowymi recepturami.

Obecnie firma jest zmuszona do zawieszenia działalności. Nie wiadomo jeszcze, ile czasu zajmie przywrócenie mocy produkcyjnych.

W firmie podkreślają, że nie zamierzają zakończyć historii marki z powodu rosyjskiego ataku.

„Nie wiemy jeszcze, ile czasu zajmie odbudowa. Wiemy jednak na pewno: nie chcemy, aby na tym zakończyła się historia Entuziast. Entuziast to przecież nie tylko ściany, sprzęt czy butelki. To ludzie, którzy wierzą w to, co robią. I zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby powrócić” – podkreślono w firmie.

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Pomimo zniszczenia hal produkcyjnych zespołowi Entuziast udało się uratować część gotowej produkcji. Dlatego marka wzywa konsumentów do wsparcia jej poprzez zakup napojów, które pozostały na magazynach.

W firmie wyjaśniono, że środki ze sprzedaży ocalałej produkcji staną się bezpośrednim wsparciem finansowym dla ponownego uruchomienia działalności.

Entuziast specjalizuje się w produkcji rzemieślniczych napojów wysokoprocentowych na bazie miodu i owoców. Produkty marki są dostępne w ponad 140 punktach sprzedaży na terenie całej Ukrainy.

W 2025 roku przychody przedsiębiorstwa wyniosły 1,03 mln UAH, podczas gdy strata netto osiągnęła 302 tys. UAH.

O skutkach ataku poinformował zespół Entuziast na oficjalnej stronie marki.

Wcześniej ukraińsko-niemieckie przedsiębiorstwo 2K, produkujące chemię gospodarczą, kosmetyki do włosów oraz środki higieny osobistej, poniosło ogromne zniszczenia w wyniku rosyjskiego ataku na Chmielnicki 19 października 2026 roku. Działalność przedsiębiorstwa została zawieszona.

W wyniku rosyjskiego ataku w nocy z 8 na 9 października w Czernihowie zniszczono około 60% odbudowanego centrum handlowego „Epicentrum”. Obecnie firma szacuje skalę strat.

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