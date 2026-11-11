俄罗斯的袭击摧毁了乌克兰品牌Entuziast的生产线

乌克兰精酿烈酒生产商Entuziast的生产设施在俄罗斯无人机袭击中遭到破坏。由于设施受损，该公司被迫暂时停产。 与此同时，该品牌团队计划恢复生产，并呼吁乌克兰民众通过购买袭击后幸存的产品来支持公司。

据公司代表称，直接遭受袭击的是生产车间，那里不仅用于酿造酒类，还负责研发新配方。

目前，该公司被迫暂停运营。恢复生产能力需要多长时间，目前尚不清楚。

公司强调，他们无意因俄罗斯的袭击而终结该品牌的历史。

“我们尚不清楚恢复需要多长时间。 但有一点我们非常确定：我们不希望Entuziast的故事就此终结。毕竟，Entuziast不仅仅是厂房、设备或瓶子，更是那些坚信自己事业的人们。我们将竭尽全力重整旗鼓，”公司方面强调道。

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尽管生产车间遭到破坏，Entuziast团队还是设法挽救了一部分成品。因此，该品牌呼吁消费者通过购买仓库中剩余的饮料来支持他们。

公司解释称，销售幸存产品的收入将直接用于业务重启的资金支持。

Entuziast 专门生产以蜂蜜和水果为原料的精酿烈酒。该品牌的产品在乌克兰全境的140多个销售点有售。

2025年全年，该企业的营业收入为103万格里夫纳，而净亏损则达到30.2万格里夫纳。

Entuziast团队在品牌官方页面上详细说明了此次攻击造成的后果。

此前，生产家用化学品、护发产品及个人卫生用品的乌克兰-德国合资企业2K，因2026年10月19日俄罗斯对赫梅利尼茨基的袭击而遭受了大规模破坏。 该企业的生产已暂停。

10月9日凌晨，俄罗斯对切尔尼戈夫的袭击导致已重建的“Epicenter”购物中心约60%的建筑被毁。目前，该公司正在评估损失规模。

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