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Українсько-німецьке підприємство 2К, яке виробляє побутову хімію, косметику для волосся та засоби особистої гігієни, зазнало масштабних руйнувань унаслідок російської атаки на Хмельницький 19 жовтня 2026 року. Роботу підприємства призупинено.

Унаслідок російської атаки 19 жовтня виробничі потужності компанії 2К зазнали значних пошкоджень. Зокрема, зруйновано частину виробничих об’єктів, пошкоджено інфраструктуру та офісні приміщення.

Наразі підприємство оцінює масштаби руйнувань і підраховує завдані збитки. Через пошкодження виробничу діяльність компанії тимчасово зупинено.

Водночас у компанії повідомили, що всі співробітники залишилися неушкодженими.

Спільне українсько-німецьке підприємство «2К» спеціалізується на виробництві та дистрибуції побутової хімії, косметики для волосся й засобів особистої гігієни. Компанія має повний цикл власного виробництва.

Продукція підприємства представлена на українському та міжнародному ринках під власними торговими марками, серед яких Doctor Wash, Galax, Power De Luxe, Wash & Free, Family та Dallas.

Асортимент компанії охоплює безфосфатні засоби для прання та догляду за тканинами, мийні й чистильні засоби, шампуні, маски, кондиціонери та інші продукти для догляду й укладання волосся, а також рідке мило.

Крім виробництва товарів під власними брендами, підприємство надає послуги Private Label — виготовлення продукції під торговими марками замовників.

Наразі компанія оцінює наслідки російської атаки, яка призвела до пошкодження виробничої інфраструктури та зупинки роботи підприємства в Хмельницькому.

Про це повідомляється в заяві компанії в Instagram.

Уночі 20 жовтня російські війська атакували Житомирську область, завдавши ударів по об’єктах залізничної та цивільної інфраструктури. Унаслідок влучань на місцях виникли пожежі.

Нагадаємо, що над Гатним у Київській області 20 жовтня збили російський реактивний безпілотник типу «Шахед». Після цього з’явилися повідомлення про падіння БпЛА на дорогу та займання автомобілів.

Уранці 20 жовтня поїзди київського метрополітену знову курсують червоною лінією між станціями «Академмістечко» та «Лісова».

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