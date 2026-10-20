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Над Гатним у Київській області сьогодні, 20 жовтня, збили російський реактивний безпілотник типу «Шахед». Після цього з’явилися повідомлення про падіння БпЛА на дорогу та займання автомобілів.

За попередньою інформацією, уламки впали на проїжджу частину, внаслідок чого загорілися автівки.

Інформація про постраждалих, масштаби пошкоджень та офіційні обставини події наразі уточнюється.

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Упродовж доби російські окупанти завдали 848 ударів по 52 населених пунктах Запорізької області. Унаслідок ворожих атак на Запоріжжя та Запорізький район одна людина загинула, ще п’ятеро дістали поранення.

Російські війська з вечора 19 жовтня понад 10 разів атакували Дніпропетровську область. Унаслідок обстрілів пошкоджені приватні будинки, інфраструктура та автомобілі, виникла пожежа.

Російські загарбники упродовж доби — з ранку 19 жовтня до ранку 20 жовтня —завдали майже 40 ударів по 21 населеному пункту в 14 територіальних громадах Сумської області. Унаслідок атак є постраждалі, пошкоджені та зруйновані житлові будинки й об’єкти цивільної інфраструктури.

У ніч проти 20 жовтня російські військаатакували Тернопільську область ударними безпілотниками. Унаслідок удару пошкоджено три енергетичні об’єкти та житлові будинки, повідомив голова обласної військової адміністрації Тарас Пастух.

Уранці 19 жовтня 2026 року внаслідок масованої російської атаки на енергетичну інфраструктуру в окремих областях України виникли перебої з електропостачанням. У деяких населених пунктах також зникла вода.

Нагадаємо, що унаслідок нічної балістичної атаки рф 19 жовтня обладнання та інфраструктура одного з датацентрів компанії «Датагруп» повністю вийшли з ладу.

У Києві через обстріл 19 жовтня змінили рух тролейбусів чотирьох маршрутів.

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