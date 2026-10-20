Над Гатным в Киевской области был сбит российский реактивный беспилотник типа «Шахед». После этого появились сообщения о падении БПЛА на дорогу и возгорании автомобилей.

По предварительной информации, обломки упали на проезжую часть, в результате чего загорелись автомобили.

Информация о пострадавших, масштабах повреждений и официальных обстоятельствах происшествия в настоящее время уточняется.

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За сутки российские оккупанты нанесли 848 ударов по 52 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак на Запорожье и Запорожский район один человек погиб, еще пятеро получили ранения.

Российские войска с вечера 19 октября более 10 раз атаковали Днепропетровскую область. В результате обстрелов повреждены частные дома, инфраструктура и автомобили, возник пожар.

Российские захватчики в течение суток — с утра 19 октября до утра 20 октября — нанесли почти 40 ударов по 21 населенному пункту в 14 территориальных общинах Сумской области. В результате атак есть пострадавшие, повреждены и разрушены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.

В ночь на 20 октября российские войска атаковали Тернопольскую область ударными беспилотниками. В результате удара повреждены три энергетические объекта и жилые дома, сообщил глава областной военной администрации Тарас Пастух.

Утром 19 октября 2026 года в результате массированной российской атаки на энергетическую инфраструктуру в отдельных областях Украины возникли перебои с электроснабжением. В некоторых населенных пунктах также пропала вода.

Напомним, что в результате ночной баллистической атаки РФ 19 октября оборудование и инфраструктура одного из дата-центров компании «Датагруп» полностью вышли из строя.

В Киеве из-за обстрела 19 октября изменили маршруты троллейбусов на четырёх линиях.

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