Нічна балістична атака знищила датацентр Датагруп у Києві

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Унаслідок нічної балістичної атаки рф 19 жовтня обладнання та інфраструктура одного з датацентрів компанії «Датагруп» повністю вийшли з ладу. Відновити його роботу неможливо, однак клієнтів продовжують обслуговувати через резервні майданчики.

Про це повідомила компанія «Датагруп».

За інформацією оператора, внаслідок удару датацентр зазнав критичних пошкоджень, які унеможливлюють його подальшу експлуатацію. Водночас співробітники компанії не постраждали.

У «Датагруп» наголосили, що продовжують надавати послуги клієнтам із використанням резервної інфраструктури. Інших подробиць щодо наслідків атаки та можливого впливу на роботу сервісів компанія не повідомила.

Додамо, що у Києві через обстріл змінили рух тролейбусів чотирьох маршрутів.

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Нагадаємо, після атаки рф на Київ пошкоджена наземна станція метро та колії, є постраждалі.

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