Ночная баллистическая атака уничтожила датацентр «Датагруп» в Киеве

В результате ночной баллистической атаки РФ 19 октября оборудование и инфраструктура одного из дата-центров компании «Датагруп» полностью вышли из строя. Восстановить его работу невозможно, однако клиентов продолжают обслуживать через резервные площадки.

Об этом сообщила компания «Датагруп».

По информации оператора, в результате удара датацентр получил критические повреждения, которые делают невозможной его дальнейшую эксплуатацию. При этом сотрудники компании не пострадали.

В «Датагруп» подчеркнули, что продолжают предоставлять услуги клиентам с использованием резервной инфраструктуры. Других подробностей о последствиях атаки и возможном влиянии на работу сервисов компания не сообщила.

Добавим, что в Киеве из-за обстрела изменили маршруты троллейбусов на четырёх линиях.

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Напомним, после атаки РФ на Киев повреждены наземная станция метро и пути, есть пострадавшие.

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