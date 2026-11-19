Генеральный штаб Вооружённых сил Украины опубликовал ироничное поздравление португальскому мосту Васко да Гама с присвоением звания самого длинного моста в Европе. Публикация появилась на фоне повторных атак на Крымский мост, который ранее претендовал на этот статус.

«Вооруженные Силы Украины поздравляют мост Васко да Гама (Лиссабон) с званием самого длинного моста в Европе!» — говорится в сообщении Генерального штаба.

Мост Васко да Гама расположен в Лиссабоне, Португалия, и пересекает реку Тежу. Общая длина переправы составляет примерно 17,2 км.

Для сравнения: длина Керченского моста до последних атак составляла около 19 км.

Публикация украинского военного командования, вероятно, содержит намек на последствия ударов по Крымскому мосту, соединяющему Россию с временно оккупированным Крымом.

В то же время Генштаб ВСУ не уточнил, какие именно повреждения получила переправа в результате последней атаки и связано ли поздравление с разрушением отдельных конструкций моста.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Автомобильное движение по мосту остановлено, а обломки конструкции перекрыли фарватер.

Около 6000 тонн российской стали оказались на дне Керчь-Еникальского канала в результате разрушения конструкций Крымского моста в ночь на 17 ноября. Из-за этого судоходство между Черным и Азовским морями, по утверждению автора сообщения, фактически заблокировано: за пределами искусственного фарватера пролив слишком мелкий для прохождения крупных судов.

В ночь на 17 ноября Крымский мост вновь подвергся удару. Об атаке сообщил гауляйтер оккупированного Крыма Сергей Аксенов, отметив, что движение транспорта по мосту временно приостановлено.

В ночь на 17 ноября Крымский мост вновь подвергся атаке. OSINT-ресурсы сообщают о вероятном падении автомобильной арки переправы в воду, в то время как назначенные РФ оккупационные власти Крыма объявили о приостановке движения транспорта по мосту.

Командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди с позывным Мадяро опубликовал изображения беспилотников, которые использовались для поражения Керченского моста 17 ноября. Он также раскрыл подразделения, задействованные в совместной операции.

Российский диктатор Владимир Путин встретился с министром транспорта Дмитрием Ядровым вскоре после атаки беспилотников на Крымский мост, однако не поинтересовался последствиями удара. Вместо этого во время встречи в Кремле обсуждали развитие транспортной отрасли и улучшение железнодорожных перевозок, хотя из-за атаки поезда задерживались на несколько часов.

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