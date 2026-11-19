乌克兰武装部队总参谋部发布了一则带有讽刺意味的祝贺，祝贺葡萄牙的瓦斯科·达·伽马大桥获评欧洲最长的桥梁。 该帖子发布之际，此前曾争夺这一头衔的克里米亚大桥正遭受接连不断的袭击。

“乌克兰武装部队祝贺瓦斯科·达·伽马大桥（里斯本）荣获‘欧洲最长大桥’称号！”总参谋部在声明中写道。

瓦斯科·达·伽马大桥位于葡萄牙里斯本，横跨特茹河。该大桥总长度约为17.2公里。

相比之下，在最近遭受袭击之前，刻赤大桥的长度约为19公里。

乌克兰军事指挥部的这一声明，很可能暗指了针对克里米亚大桥的打击所造成的后果——该桥连接俄罗斯与被临时占领的克里米亚。

与此同时，乌克兰武装部队总参谋部并未明确说明该桥梁在最近一次袭击中具体遭受了哪些损坏，也未说明此次祝贺是否与桥梁部分结构被摧毁有关。

乌克兰武装部队总参谋部报道了这一消息。

该桥的车辆通行已被暂停，结构残骸阻塞了航道。

11月17日夜间，克里米亚大桥结构被摧毁，约6000吨俄罗斯钢材沉入刻赤-叶尼卡尔运河河底。 据该报道作者称，这导致黑海与亚速海之间的航运实际上已被阻断：在人工航道之外，海峡水深不足，大型船舶无法通行。

11月17日凌晨，克里米亚大桥再次遭到袭击。被占领的克里米亚大区长谢尔盖·阿克肖诺夫通报了此次袭击，并指出大桥上的交通已暂时中断。

11月17日凌晨，克里米亚大桥再次遭到袭击。OSINT资源报道称，该桥的汽车通行拱桥可能已坠入水中，而俄罗斯任命的克里米亚占领当局则宣布暂停大桥的交通通行。

无人机系统部队指挥官罗伯特·布罗夫迪（呼号马贾罗）公布了11月17日用于打击刻赤大桥的无人机图像。他还披露了参与此次联合行动的部队。

在无人机袭击克里米亚大桥后不久，俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京会见了交通部长德米特里·亚德罗夫，但他并未过问此次袭击的后果。 相反，在克里姆林宫的会晤中，双方讨论了交通行业的发展和铁路运输的改善，尽管由于此次袭击，列车曾延误数小时。

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