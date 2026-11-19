Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy opublikował ironiczne gratulacje dla portugalskiego mostu Vasco da Gama z okazji uzyskania przez niego tytułu najdłuższego mostu w Europie. Publikacja pojawiła się w kontekście kolejnych ataków na most krymski, który wcześniej pretendował do tego tytułu.

„Siły Zbrojne Ukrainy gratulują mostowi Vasco da Gama (Lizbona) tytułu najdłuższego mostu w Europie!” – czytamy w komunikacie Sztabu Generalnego.

Most Vasco da Gama znajduje się w Lizbonie w Portugalii i przecina rzekę Tag. Całkowita długość mostu wynosi około 17,2 km.

Dla porównania, długość mostu w Kerczu przed ostatnimi atakami wynosiła około 19 km.

Publikacja ukraińskiego dowództwa wojskowego prawdopodobnie zawiera aluzję do skutków uderzeń na most krymski, który łączy Rosję z tymczasowo okupowanym Krymem.

Jednocześnie Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy nie sprecyzował, jakie dokładnie uszkodzenia poniosła przeprawa w wyniku ostatniego ataku ani czy gratulacje są związane z zniszczeniem poszczególnych konstrukcji mostu.

Informuje o tym Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Ruch samochodowy na moście został wstrzymany, a fragmenty konstrukcji zablokowały tor wodny.

W wyniku zniszczenia konstrukcji mostu krymskiego w nocy z 16 na 17 listopada na dnie kanału Kercz-Jenikal znalazło się około 6000 ton rosyjskiej stali. Z tego powodu żegluga między Morzem Czarnym a Morzem Azowskim, jak twierdzi autor komunikatu, jest praktycznie zablokowana: poza sztucznym torem wodnym cieśnina jest zbyt płytka, by mogły nią przepływać duże statki.

W nocy z 16 na 17 listopada Most Krymski ponownie stał się celem ataku. O ataku poinformował gauleiter okupowanego Krymu Siergiej Aksjonow, zaznaczając, że ruch transportowy przez most został tymczasowo wstrzymany.

W nocy z 16 na 17 listopada most krymski ponownie stał się celem ataku. Źródła OSINT donoszą o prawdopodobnym zawaleniu się samochodowego łuku mostu do wody, podczas gdy wyznaczone przez RF władze okupacyjne Krymu ogłosiły wstrzymanie ruchu transportowego przez most.

Dowódca Sił Systemów Bezzałogowych Robert Brovdi, o pseudonimie Madyar, opublikował zdjęcia dronów, które wykorzystano do uderzenia na most kerczeński 17 listopada. Ujawnił również jednostki zaangażowane we wspólną operację.

Rosyjski dyktator Władimir Putin spotkał się z ministrem transportu Dmitrijem Jadrowym wkrótce po ataku dronów na most krymski, jednak nie zapytał o skutki uderzenia. Zamiast tego podczas spotkania w Kremlu omawiano rozwój branży transportowej oraz usprawnienie przewozów kolejowych, mimo że z powodu ataku pociągi miały kilkugodzinne opóźnienia.

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