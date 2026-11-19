Силы противовоздушной обороны Украины сбили 69 из 98 беспилотников, которыми российские войска атаковали страну с вечера 18 ноября. При этом зафиксированы попадания в 18 точках.

В ночь на 19 ноября, начиная с 18:00 18 ноября, российские войска атаковали Украину противокорабельными ракетами «Оникс» с территории временно оккупированного Крыма, а также 98 ударными беспилотниками.

Среди дронов были беспилотники типа Shahed, в частности 61 реактивный, «Гербера» и дроны-имитаторы типа «Пародия».

БПЛА запускали из направлений Орел, Курск, Шаталово и Миллерово на территории России, а также из временно оккупированных Донецка и Крыма – из района Гвардейского.

Воздушное нападение отражали украинская авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ), беспилотные системы и мобильные огневые группы Сил обороны.

По предварительным данным, по состоянию на 8:00 четверга, 19 ноября, украинская ПВО сбила и подавила 69 беспилотников.

В то же время зафиксировано попадание ударных средств в 18 точках.

Об этом сообщило командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины в Facebook.

18 ноября российские захватчики более 20 раз обстреляли четыре района Днепропетровской области беспилотниками, артиллерией и ракетами. Ранения получили шесть человек.

Вечером 18 ноября российские войска атаковали областной центр, вызвав пожары в жилых домах. Раненой женщине медики оказали помощь непосредственно на месте, сообщил и.о. начальника Запорожской ОГА Михаил Семикин.

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