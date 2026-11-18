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18 листопада російські загарбники понад 20 разів обстріляли чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією та ракетами. Поранення дістали шестеро людей.

У Павлограді пошкоджені приватні будинки, господарські споруди та склади. П’ятеро постраждалих лікуються амбулаторно.

На Нікопольщині під ударом опинилися райцентр, Марганецька та Покровська громади. Пошкоджені підприємство й приватні оселі.

Також росіяни атакували агропідприємство в Губиниській громаді Самарівського району. До лікарні у стані середньої тяжкості доправили 50-річну жінку. У Покровській громаді Синельниківського району пошкоджено приватний будинок.

Джерело: Дніпропетровська ОВА.

18 листопада російські військові кілька разів атакували FPV-дронами службовий об'єкт Дніпропетровської філії «Газорозподільних мереж України».

Увечері 17 листопада російські загарбники атакували Дніпро та Нікопольський район Дніпропетровської області безпілотниками. Унаслідок обстрілів постраждали шестеро людей, серед них – 15-річний хлопець.

російські війська атакували шість районів Дніпропетровської області. За попередніми даними, люди не постраждали. Внаслідок обстрілів пошкоджень зазнали підприємства, транспортна та інша інфраструктура, приватні й багатоквартирні будинки.

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