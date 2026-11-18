18 listopada rosyjscy najeźdźcy ponad 20 razy ostrzeliwali cztery rejony obwodu dniepropetrowskiego przy użyciu dronów, artylerii i rakiet. Sześć osób odniosło rany.

W Pawłogrodzie uszkodzono domy prywatne, budynki gospodarcze i magazyny. Pięć osób poszkodowanych jest leczonych ambulatoryjnie.

W rejonie Nikopolskim atakom uległy centrum rejonowe oraz gminy Marganeck i Pokrowsk. Uszkodzono zakład przemysłowy i prywatne domy.

Rosjanie zaatakowali również gospodarstwo rolne w gminie Gubynska w rejonie Samarowskim. Do szpitala w stanie średnio ciężkim przewieziono 50-letnią kobietę. W gminie Pokrowskiej w rejonie Synielnikowskim uszkodzono dom prywatny.

Źródło: Administracja Obwodowa w Dniepropietrowsku.

18 listopada rosyjskie siły zbrojne kilkakrotnie zaatakowały dronami FPV obiekt służbowy dniepropetrowskiego oddziału „Sieci Dystrybucji Gazu Ukrainy”.

Wieczorem 17 listopada rosyjscy najeźdźcy zaatakowali Dniepr oraz rejon nikopolski w obwodzie dniepropetrowskim za pomocą dronów. W wyniku ostrzałów rannych zostało sześć osób, w tym 15-letni chłopiec.

Rosyjskie wojska zaatakowały sześć rejonów obwodu dniepropetrowskiego. Według wstępnych danych nikt nie ucierpiał. W wyniku ostrzałów uszkodzeniu uległy przedsiębiorstwa, infrastruktura transportowa i inna, a także domy prywatne i budynki wielorodzinne.

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