W nocy z 20 na 21 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły atak rakietowy na tamę w Pechenizach w obwodzie charkowskim. W wyniku ataku uszkodzony został odcinek drogi krajowej. Obecnie ruch po tamie jest całkowicie zamknięty, dla kierowców wyznaczono trasę alternatywną.

Według informacji służb drogowych rosyjscy okupanci zaatakowali tamę około godziny pierwszej w nocy. Atak rakietowy uszkodził odcinek drogi krajowej T-21-11 Czugujów – Pechenigi – Wielki Burluk w pobliżu 24. kilometra.

„Obecnie przejazd przez tamę w Pechenigach jest niemożliwy” – poinformowano w Służbie Odbudowy.

Dla kierowców zorganizowano objazd wokół uszkodzonego odcinka. Alternatywna trasa przebiega przez Czugujów, Koroboczkine, Lebiaże, Bazaliiwkę i Primorskie.

Kierowców wezwano do uwzględnienia ograniczeń podczas planowania podróży, zachowania ostrożności na drogach oraz przestrzegania znaków drogowych.

Informację tę podała Służba Odbudowy i Rozwoju Infrastruktury w obwodzie charkowskim.

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