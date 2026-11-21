W Winnicy w wyniku rosyjskiego ataku z 21 listopada uszkodzono obiekt infrastruktury energetycznej. W mieście odnotowano przerwy w dostawach energii elektrycznej, a ekipy awaryjne pracują nad przywróceniem zasilania.

„W wyniku wrogiego ataku w Winnicy uszkodzono obiekt infrastruktury energetycznej. W mieście występują przerwy w dostawach energii elektrycznej. Brygady energetyków już pracują nad przywróceniem dostaw energii elektrycznej” – podkreśliła Zabolotna.

Informację tę podała w sobotę szefowa Obwodowej Administracji Wojskowej w Winnicy Natalia Zabolotna.

Liczba osób poszkodowanych w wyniku rosyjskich ataków dronów na Krywyj Róg w obwodzie dniepropetrowskim 20 listopada wzrosła do 58 osób. Wśród nich jest sześcioro dzieci, troje ratowników medycznych oraz pracownicy Państwowej Służby Ratowniczej, którzy udzielali pomocy poszkodowanym.

W Kijowie rano 21 listopada w wyniku rosyjskiego ataku rannych zostało dwie osoby, a w pięciu dzielnicach stolicy wystąpiły przerwy w dostawach wody. Jedna z rannych osób przebywa w szpitalu.

Ukraińskie siły obrony przeciwlotniczej zniszczyły i zneutralizowały 117 ze 148 dronów, którymi rosyjskie wojska atakowały kraj od wieczora 20 listopada. Wróg wystrzelił również trzy rakiety balistyczne.

W ciągu ostatniej doby, 20 listopada, rosyjskie wojska przeprowadziły 489 ataków na 48 miejscowości w obwodzie zaporoskim. W wyniku ataków wroga na Zaporoże i rejon zaporożski zginęły dwie osoby, a 22 zostały ranne, w tym jedno dziecko.

Wieczorem 20 listopada rosyjski dron zaatakował przedmieścia Charkowa. W wyniku uderzenia rannych zostało sześć osób, w tym dwóch chłopców w wieku 12 i 14 lat. W budynku mieszkalnym wybuchł pożar na czwartym i piątym piętrze.

Wieczorem 20 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły atak dwoma rakietami balistycznymi na Krywyj Rog. Pociski uderzyły w parking przy popularnej restauracji w centrum miasta. Ranionych zostało 20 osób, w tym troje dzieci, a podczas akcji ratowniczej Rosjanie ponownie zaatakowali miasto za pomocą bezzałogowych statków powietrznych z silnikiem odrzutowym.

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